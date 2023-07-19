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Após transtornos

Casas interditadas começam a ser liberadas 7 meses após chuvas em São Mateus

Defesa Civil Municipal realiza vistorias para analisar as condições de cada imóvel e decidir pela desinterdição ou não; algumas residências já foram liberadas para os moradores retornarem

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 14:07

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 jul 2023 às 14:07
Avenida Cricaré, no bairro Porto, em São Mateus
Avenida Cricaré, no bairro Porto, em São Mateus Crédito: Raphael Verly
Algumas casas da Avenida Cricaré, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, que ficaram interditadas por conta das fortes chuvas do final do ano passado, estão sendo liberadas pela Defesa Civil Municipal para os moradores retornarem a partir desta semana. Apesar disso, alguns ainda se sentem inseguros.
Segundo o secretário de Defesa Social de São Mateus, coronel Wagner Borges, dois engenheiros estão vistoriando os imóveis, que estão analisando as condições para permitir ou não o retorno. Alguns imóveis já foram desinterditados, mas ele não informou quantos.
“Com a ausência da chuva e a fixação do solo, podemos ter uma noção melhor de como o solo se encontra. Algumas residências, com melhores condições, estão sendo desinterditadas para que moradores possam voltar e viver uma vida normal. Estamos na área com dois engenheiros que fazem verificação do solo, da estrutura das casas. É um trabalho técnico e o morador sai com um laudo de desinterdição”, disse Borges.

Insegurança de moradores

A doméstica Marilza Bernardino mora em uma casa na avenida, que fica atrás de um prédio interditado. Por esse motivo, precisou sair e está, de forma provisória, vivendo de aluguel social. Ela ainda não sabe se a casa dela será liberada, mas relata que tem receio de quando voltar a chover. “Ainda me sinto insegura, porque enquanto não está chovendo está tudo bem. Quando voltar a chover, aí, já não sei. Acho que podemos sair de casa de novo”, contou a mulher.
Algumas residências ainda não vão ser liberadas, segundo Borges, devido à permanência de riscos. Ele garante que estão sendo feitas análises criteriosas para que os moradores se sintam mais seguros.
"Tudo que está sendo feito está sendo feito com critérios rigorosos de engenharia. Temos engenheiros fazendo todo levantamento para garantir ao morador a segurança para voltar para casa. Algumas casas não terão laudo, porque ainda oferecem riscos aos moradores"
Coronel Wagner Borges - Secretário de Defesa Social de São Mateus
O trabalho de vistoria deve continuar nos próximos dias. Segundo Borges, ainda não há um número preciso das casas que foram desinterditadas e as que continuam interditadas. Quem não pode voltar, pode continuar no aluguel social.

Obras no local

O secretário Wagner Borges conta que em agosto deve ter início uma obra em parceria do município com o Estado para dar mais segurança aos moradores da região. Em um trecho onde ocorreu deslizamento de terra e também em um barranco e na Ladeira do Besouro.
“Onde houve deslizamento de terra, será feito uma obra para garantir a sustentação do solo, o retaludamento, com três níveis, como se fossem degraus de arquibancada. Será plantada grama para dar essa sustentação e impede que surjam trincas, dando segurança", disse.
"No barranco e na ladeira do Besouro, será feita a retirada de todo o solo comprometido e a substituição dele, com recuperação do arruamento, mantendo a estrutura por um muro, que leva proteção do sítio histórico, embelezamento e segurança"
Coronel Wagner Borges - Secretário de Defesa Social de São Mateus

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