Casas interditadas começam a ser liberadas 7 meses após chuvas em São Mateus

Avenida Cricaré, no bairro Porto, em São Mateus Crédito: Raphael Verly

Segundo o secretário de Defesa Social de São Mateus, coronel Wagner Borges, dois engenheiros estão vistoriando os imóveis, que estão analisando as condições para permitir ou não o retorno. Alguns imóveis já foram desinterditados, mas ele não informou quantos.

“Com a ausência da chuva e a fixação do solo, podemos ter uma noção melhor de como o solo se encontra. Algumas residências, com melhores condições, estão sendo desinterditadas para que moradores possam voltar e viver uma vida normal. Estamos na área com dois engenheiros que fazem verificação do solo, da estrutura das casas. É um trabalho técnico e o morador sai com um laudo de desinterdição”, disse Borges.

Insegurança de moradores

A doméstica Marilza Bernardino mora em uma casa na avenida, que fica atrás de um prédio interditado. Por esse motivo, precisou sair e está, de forma provisória, vivendo de aluguel social. Ela ainda não sabe se a casa dela será liberada, mas relata que tem receio de quando voltar a chover. “Ainda me sinto insegura, porque enquanto não está chovendo está tudo bem. Quando voltar a chover, aí, já não sei. Acho que podemos sair de casa de novo”, contou a mulher.

Algumas residências ainda não vão ser liberadas, segundo Borges, devido à permanência de riscos. Ele garante que estão sendo feitas análises criteriosas para que os moradores se sintam mais seguros.

"Tudo que está sendo feito está sendo feito com critérios rigorosos de engenharia. Temos engenheiros fazendo todo levantamento para garantir ao morador a segurança para voltar para casa. Algumas casas não terão laudo, porque ainda oferecem riscos aos moradores" Coronel Wagner Borges - Secretário de Defesa Social de São Mateus

O trabalho de vistoria deve continuar nos próximos dias. Segundo Borges, ainda não há um número preciso das casas que foram desinterditadas e as que continuam interditadas. Quem não pode voltar, pode continuar no aluguel social.

Obras no local

O secretário Wagner Borges conta que em agosto deve ter início uma obra em parceria do município com o Estado para dar mais segurança aos moradores da região. Em um trecho onde ocorreu deslizamento de terra e também em um barranco e na Ladeira do Besouro.

“Onde houve deslizamento de terra, será feito uma obra para garantir a sustentação do solo, o retaludamento, com três níveis, como se fossem degraus de arquibancada. Será plantada grama para dar essa sustentação e impede que surjam trincas, dando segurança", disse.