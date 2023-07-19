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Crime

Dono de bar é assassinado a tiros por dupla em Nova Venécia

Homicídio aconteceu na zona rural, no distrito de Guararema, na tarde de terça-feira (18); comerciante de 37 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 12:44

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 jul 2023 às 12:44
Um comerciante de 37 anos foi assassinado a tiros no distrito de Guararema, na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (18). Segundo a Polícia Militar, dois homens entraram em um bar e pediram atendimento. A vítima, que é dona do estabelecimento e não teve o nome divulgado, foi atingida pelos disparos ao ir atender a dupla.
A PM informou que testemunhas contaram que ouviram os disparos por volta de 15h e os suspeitos depois fugiram em uma moto pequena. Eles não foram localizados. O dono do bar foi socorrido e levado para o Hospital Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o trajeto.
O médico da unidade médica constatou que a vítima sofreu cinco perfurações: duas no peito, uma no rosto, outra na região do trapézio, e uma na mão esquerda. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia
Crime é investigado pela Delegacia de Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Divulgação
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o andamento do caso e a possível motivação do crime para a Polícia Civil. A investigação é conduzida pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Quando as respostas forem obtidas, o texto será atualizado. 

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