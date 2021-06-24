AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Foto no Dia dos Namorados

Casal do ES vai à Justiça após ser vítima de homofobia na internet

Tiago Caciano e Carlos Luciano Barbosa afirmam que foram vítimas de mensagens preconceituosas e desrespeitosas após postarem uma foto no Dia dos Namorados na internet

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2021 às 16:45
Casal Tiago e Carlos foi alvo de comentários homofóbicos por postar uma foto
Casal Tiago e Carlos foi alvo de comentários homofóbicos por postar uma foto Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma simples foto de comemoração no primeiro Dia dos Namorados juntos, como outros tantos casais postaram nas redes sociais, fez o casal Tiago Caciano e Carlos Luciano Barbosa ser alvo de vários ataques homofóbicos no Espírito Santo. Eles entraram com uma ação na Justiça e já contam com um advogado cuidando do caso.
"Começamos a receber notificações com frases muito inadequadas, como falando que Deus abomina o homossexualismo. Em pleno século XXI ainda as pessoas falam isso é totalmente inadequado", contou o publicitário Tiago dos Santos Caciano à reportagem da TV Gazeta.
Casal do ES vai à Justiça após ser vítima de homofobia na internet
O primeiro ataque teria partido de um pastor. Segundo eles, o homem usou um trecho da Bíblia para desqualificar o relacionamento dos dois.
Depois disso, veio uma enxurrada de mensagens como "Tá achando que vocês são maioria? Os homens são maioria, vai arrumar o que fazer" ou "Faltou uma surra do seu pai. Tá dodói? Vira homem, rapaz!".
Ameaças contra casal no Espírito Santo
Ameaças contra casal no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A situação tem trazido medo e revolta para o casal. "Depois da ameaça que eu recebi, eu saio na rua olhando para todos os lados com medo de ser morto daqui a pouco", contou Tiago.
Carlos disse que o casal se mudou da casa onde morava depois das inúmeras mensagem e ameaças. "Eu me senti triste por conta disso tudo. Eu não pedi opinião e não marquei no comentário, eu simplesmente postei a minha vida e usei do meu direito que eu tenho na minha rede social", disse à TV Gazeta.
Ameaças contra casal no Espírito Santo
Ameaças contra casal no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Além de desrespeito, o advogado Sérgio Mafra, advogado e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da Seccional Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), pontuou que esse comportamento também é crime.
"O Supremo Tribunal Federal decidiu que o crime de homofobia deve ser comparado ao de racismo, tanto que foi instado a apontar que, com base na Constituição, nos direitos e garantias fundamentais nós temos uma proteção que não foi implementada que é o direito do homossexual de ser respeitado e não ser colocado em situação vexatória", explicou.

Veja Também

Tema LGBTQIA+ nas escolas é busca pela redução da homofobia

Orgulho LGBTQIA+: doença é a falta de empatia, nunca o amor

Patrícia Abravanel sobre homofobia: "LGDBTYH têm que ser mais compreensivos"

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Espírito Santo Justiça TJES Homossexualidade Dia dos Namorados
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gretchen raspa a cabeça e passa por transplante capilar para tratar alopecia no ES
Gretchen raspa a cabeça ao vivo e passa por transplante capilar no ES
Imagem de destaque
3 orações para o Dia de São João Maria Vianney
Imagem de destaque
Sobrinho é detido suspeito de matar o tio em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados