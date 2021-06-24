Uma simples foto de comemoração no primeiro Dia dos Namorados juntos, como outros tantos casais postaram nas redes sociais, fez o casal Tiago Caciano e Carlos Luciano Barbosa ser alvo de vários ataques homofóbicos no Espírito Santo. Eles entraram com uma ação na Justiça e já contam com um advogado cuidando do caso.
"Começamos a receber notificações com frases muito inadequadas, como falando que Deus abomina o homossexualismo. Em pleno século XXI ainda as pessoas falam isso é totalmente inadequado", contou o publicitário Tiago dos Santos Caciano à reportagem da TV Gazeta.
Casal do ES vai à Justiça após ser vítima de homofobia na internet
O primeiro ataque teria partido de um pastor. Segundo eles, o homem usou um trecho da Bíblia para desqualificar o relacionamento dos dois.
Depois disso, veio uma enxurrada de mensagens como "Tá achando que vocês são maioria? Os homens são maioria, vai arrumar o que fazer" ou "Faltou uma surra do seu pai. Tá dodói? Vira homem, rapaz!".
A situação tem trazido medo e revolta para o casal. "Depois da ameaça que eu recebi, eu saio na rua olhando para todos os lados com medo de ser morto daqui a pouco", contou Tiago.
Carlos disse que o casal se mudou da casa onde morava depois das inúmeras mensagem e ameaças. "Eu me senti triste por conta disso tudo. Eu não pedi opinião e não marquei no comentário, eu simplesmente postei a minha vida e usei do meu direito que eu tenho na minha rede social", disse à TV Gazeta.
Além de desrespeito, o advogado Sérgio Mafra, advogado e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da Seccional Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), pontuou que esse comportamento também é crime.
"O Supremo Tribunal Federal decidiu que o crime de homofobia deve ser comparado ao de racismo, tanto que foi instado a apontar que, com base na Constituição, nos direitos e garantias fundamentais nós temos uma proteção que não foi implementada que é o direito do homossexual de ser respeitado e não ser colocado em situação vexatória", explicou.