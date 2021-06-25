Tema LGBTQIA+ nas escolas é busca pela redução da homofobia

Manifestação em defesa de professora que foi intimidada por vereador em Vitória ao passar texto sobre mês do orgulho LGBTQI+ Crédito: Carlos Alberto Silva

A formação da cidadania de crianças, adolescentes e jovens para a construção de um futuro melhor para todos passa, principalmente, pela escola enquanto ambiente de formação de ideias e opiniões que contribuem para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito.

O art. 206, da CF/88 estabelece, entre vários princípios, o da liberdade de aprender e ensinar, bem como o pluralismo de ideias. No entanto, existem fatores crônicos que contribuem para o fracasso da realização desse e de outros direitos no país.

Longe de ser uma dificuldade superada, reside, sobretudo, no modo de operar dos membros de instituições estatais que insistem em colocar os interesses pessoais e partidários à frente do interesse público e dos preceitos da lei fundamental.

Isso se verifica, sumariamente, quando temas primordiais ligados, por exemplo, à sexualidade, são levantados em sala de aula e episódios corriqueiros contrários aos preceitos constitucionais objetivam a vedação da abordagem dos temas de gênero e de orientação sexual ligados ao movimento LGBTQIA+ no âmbito escolar, impedindo, assim, que a escola desempenhe adequadamente seu papel de promover o respeito às diferenças.

É inegável que a importância de inserir a temática LGBTQIA+ nas escolas se traduz na busca pela redução da homofobia, na erradicação de todas as formas de discriminação e para que atitudes como a do vereador não sejam imperativas em nossa sociedade.