Carreta pega fogo em rua de Afonso Cláudio

Um acidente chamou a atenção dos moradores de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (23). Uma carreta pegou fogo na Rua da AABB, no bairro Grama. O fogo foi controlado com ajuda de um extintor de incêndio e de mangueiras de casas próximas.
O leitor de A Gazeta Mayckson Ramos passou no local e registrou a carreta ainda em chamas, por volta das 6h. Segundo ele, o fogo começou em uma das rodas da carreta, que estava vazia, e atingiu parte do tanque de combustível, o que provou uma explosão. Populares ajudaram o motorista a apagar as chamas. Por sorte, ninguém ficou ferido.