Vídeo: incêndio assusta moradores de Afonso Cláudio

Um incêndio em área de vegetação que começou na tarde deste domingo (22), no distrito de Serra Pelada, em Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo, assustou os moradores. As chamas atingiram o morro mais alto da localidade e era visto de várias partes da cidade.
Segundo o morador Alex Reblim, era por volta das 14h quando eles viram o fogo se iniciar e se espalhar rapidamente, chegando perto de algumas residências e de uma escola que tem na comunidade.
“As chamas aumentaram e se espalharam muito rápido, principalmente porque estava ventando e a pastagem está seca.”
Alex disse também que tem sido muito comum essas cenas no município e que os moradores estão assustados. “O que mais assusta é que tem incêndio praticamente a cada três e quatro dias em Afonso Cláudio. Teve um que atingiu até uma mata e este por ser em uma área alta, deixa uma sensação de que é ainda maior".
De acordo com a Defesa Civil de Afonso Cláudio, o incêndio foi controlado e ninguém ficou ferido. Casas não foram atingidas.