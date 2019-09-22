Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Distrito de Serra Pelada

Vídeo: incêndio assusta moradores de Afonso Cláudio

O fogo se espalhou rapidamente e chegou perto de algumas residências

Publicado em 

22 set 2019 às 20:32

Publicado em 22 de Setembro de 2019 às 20:32

 
Um incêndio em área de vegetação que começou na tarde deste domingo (22), no distrito de Serra Pelada, em Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo, assustou os moradores. As chamas atingiram o morro mais alto da localidade e era visto de várias partes da cidade.
Segundo o morador Alex Reblim, era por volta das 14h quando eles viram o fogo se iniciar e se espalhar rapidamente, chegando perto de algumas residências e de uma escola que tem na comunidade.
“As chamas aumentaram e se espalharam muito rápido, principalmente porque estava ventando e a pastagem está seca.”
Alex disse também que tem sido muito comum essas cenas no município e que os moradores estão assustados. “O que mais assusta é que tem incêndio praticamente a cada três e quatro dias em Afonso Cláudio. Teve um que atingiu até uma mata e este por ser em uma área alta, deixa uma sensação de que é ainda maior".
De acordo com a Defesa Civil de Afonso Cláudio, o incêndio foi controlado e ninguém ficou ferido. Casas não foram atingidas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Afonso Cláudio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados