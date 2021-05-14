O capitão de um navio que está ancorado na costa de Vitória teve de ser resgatado de helicóptero por equipes do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (Notaer) do Espírito Santo após quebrar uma costela. O capitão Kim Soon Know, natural da Coreia do Sul, foi levado para um hospital particular da Capital.
Capitão de navio sofre acidente e é resgatado de helicóptero em Vitória
De acordo com o capitão Pablo, do Notaer, Kim Soon Know estava descendo da embarcação para embarcar em uma lancha quando acabou sendo pressionado contra o navio e fraturou a costela.
"Em resposta, acionamos o Samu, que fez contato com o médico do navio, verificando que não havia necessidade da equipe ir conosco. Então a Capitania dos Portos pediu esse apoio", completou o capitão Pablo.
O navio graneleiro, batizado de Sea Indonesia, é proveniente das Ilhas Marshall. Ele é usado para o transporte de minério de ferro e estava chegando ao Estado para atracar no Porto de Tubarão.
Equipe do Notaer resgatou capitão de navio ancorado em Vitória
A reportagem entrou em contato com a Vale, operadora do porto e empresa para a qual o navio prestaria serviços. A companhia explicou que a operação não era de sua responsabilidade pois, no momento do acidente, o navio não estava atracado em Tubarão mas sim parado na área de fundeio, região onde as embarcações formam uma fila de espera aguardando uma vaga no porto.
A Gazeta também tentou contato com a Pan Ocean, empresa responsável pela embarcação, mas a empresa informou que não vai se pronunciar sobre o caso.