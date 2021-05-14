ES libera obra de contorno que vai retirar caminhões do Centro de Aracruz

Aracruz vai ganhar contorno rodoviário de 7 quilômetros Crédito: Hélio Filho/Secom

O município de Aracruz , no Norte do Espírito Santo , vai ganhar um contorno rodoviário no entroncamento entre as rodovias ES-124 e ES-257, em um trecho de 7,3 quilômetros. As obras foram autorizadas pelo governador do Estado, Renato Casagrande , nesta sexta-feira (14).

investimento total é de R$ 38.442.663,64 (38,4 milhões), com prazo de 18 meses para a execução das obras (novembro de 2022). Segundo o DER, a pista terá uma faixa de rolamento de 3,5 metros e acostamento, além de faixa multiuso. Os serviços serão executados pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e o. Segundo o DER, a pista terá uma faixa de rolamento de 3,5 metros e acostamento, além de faixa multiuso.

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, nesta sexta-feira (14), o início das obras do contorno da região urbana de Aracruz Crédito: Hélio Filho/Secom

A obra vai contemplar o lado norte de Aracruz. O prefeito do município, Dr. Coutinho, disse que será um marco urbano para a cidade. “Estamos nos preparando para grandes transformações. O contorno será um acesso rápido à ferrovia, aeroporto e porto, tirando o trânsito pesado de dentro da cidade. Queria agradecer ao governador Casagrande que adotou nossa cidade como prioridade em seu governo”, declarou.

Durante o evento de assinatura da ordem de serviço, Casagrande destacou a parceria entre o governo do Estado, a Prefeitura de Aracruz e o setor empresarial para a realização da obra. “O projeto foi feito pela iniciativa privada, assim como será executada a terraplanagem. Já as desapropriações foram realizadas pelo município e a pavimentação será feita pelo Estado”, explicou.

PAVIMENTAÇÃO DA ES-134

Outra obra na região é a pavimentação da rodovia ES-124, entre Aracruz e o distrito de Santa Rosa. O investimento total do governo estadual é de R$ 24 milhões para pavimentação, sinalização e drenagem da via, que contará com pista de rolagem com 3,5 metros, acostamento e a implantação de doze pontos de ônibus nos 15,7 quilômetros de extensão.