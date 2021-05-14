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Trecho de 7,3 km

ES libera obra de contorno que vai retirar caminhões do Centro de Aracruz

As obras têm prazo de execução de 18 meses (novembro de 2022) e serão feitas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo. O investimento total é de R$ 38,4 milhões

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 16:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2021 às 16:55
Aracruz vai ganhar contorno rodoviário de 7 quilômetros
Aracruz vai ganhar contorno rodoviário de 7 quilômetros Crédito: Hélio Filho/Secom
O município de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, vai ganhar um contorno rodoviário no entroncamento entre as rodovias ES-124 e ES-257, em um trecho de 7,3 quilômetros. As obras foram autorizadas pelo governador do Estado, Renato Casagrande, nesta sexta-feira (14).
Os serviços serão executados pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e o investimento total é de R$ 38.442.663,64 (38,4 milhões), com prazo de 18 meses para a execução das obras (novembro de 2022). Segundo o DER, a pista terá uma faixa de rolamento de 3,5 metros e acostamento, além de faixa multiuso.
O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, nesta sexta-feira (14), o início das obras do contorno da região urbana de Aracruz
O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, nesta sexta-feira (14), o início das obras do contorno da região urbana de Aracruz Crédito: Hélio Filho/Secom
A obra vai contemplar o lado norte de Aracruz. O prefeito do município, Dr. Coutinho, disse que será um marco urbano para a cidade. “Estamos nos preparando para grandes transformações. O contorno será um acesso rápido à ferrovia, aeroporto e porto, tirando o trânsito pesado de dentro da cidade. Queria agradecer ao governador Casagrande que adotou nossa cidade como prioridade em seu governo”, declarou.
Durante o evento de assinatura da ordem de serviço, Casagrande destacou a parceria entre o governo do Estado, a Prefeitura de Aracruz e o setor empresarial para a realização da obra. “O projeto foi feito pela iniciativa privada, assim como será executada a terraplanagem. Já as desapropriações foram realizadas pelo município e a pavimentação será feita pelo Estado”, explicou.

PAVIMENTAÇÃO DA ES-134

Outra obra na região é a pavimentação da rodovia ES-124, entre Aracruz e o distrito de Santa Rosa. O investimento total do governo estadual é de R$ 24 milhões para pavimentação, sinalização e drenagem da via, que contará com pista de rolagem com 3,5 metros, acostamento e a implantação de doze pontos de ônibus nos 15,7 quilômetros de extensão.
O diretor-presidente do DER-ES, Luiz César Maretto, destaca a importância das obras. “Aracruz é um município com grande potencial e que tem crescido muito nos últimos anos. Essas são obras fundamentais para a atividade econômica da região, trazendo mais progresso e desenvolvimento”, asseverou.

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