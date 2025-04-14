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Inquérito Administrativo

Capitania investiga caso de lancha com turistas que pegou fogo em Guarapari

Embarcação, que afundou após ser tomada pelas chamas, transportava 19 pessoas: 17 turistas e dois tripulantes; ninguém se feriu

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 11:26

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

14 abr 2025 às 11:26
Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) informou que instaurou um Inquérito Administrativo para investigar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo incêndio que atingiu uma lancha na manhã do último domingo (13), na Praia dos Adventistas, em Guarapari. A embarcação, que afundou após ser tomada pelas chamas, transportava 19 pessoas, entre turistas e tripulantes. Ninguém se feriu.
A Capitania também foi responsável por acionar embarcações próximas para auxiliar no resgate das vítimas e deslocou uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) para prestar socorro. O piloto da lancha, Antônio de Souza Costa, relatou que o fogo começou de forma repentina e se espalhou em poucos minutos.
Estávamos navegando normalmente, eu sentia um cheiro de fumaça. Quando fomos ver, já estava pegando fogo. Não teve muito o que fazer, só resgatamos o pessoal que estava a bordo
Antônio de Souza Costa - Piloto da lancha
Antônio também explicou que tentou apagar o fogo com os extintores que estavam na embarcação, mas as chamas se espalharam rapidamente. “Foi questão de minutos, cerca de um a dois minutos. O fogo se expandiu muito rápido e não teve o que fazer”, contou.
Todos os ocupantes da lancha — 17 turistas, o piloto e seu ajudante — foram resgatados com segurança. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os passageiros foram retirados por uma embarcação de banana boat que estava próxima. O incêndio ocorreu a cerca de 200 metros da costa, o que dificultou qualquer tentativa de combate às chamas.
Lancha pega fogo na Praia dos Adventistas, em Guarapari
Lancha pega fogo na Praia dos Adventistas, em Guarapari Crédito: Salvamento Marítimo de Guarapari
A equipe de Salvamento Marítimo de Guarapari foi acionada e ajudou no atendimento às vítimas e no apoio às equipes do Corpo de Bombeiros. Segundo os bombeiros, havia risco de explosão devido aos tanques de combustível estarem cheios, mas a situação foi controlada.
O piloto afirmou que a lancha estava com a documentação em dia e em bom estado de conservação. “Trabalho com embarcação há uns 10 ou 12 anos e, nessa lancha, há cerca de dois. Estava tudo legalizado pela Marinha do Brasil, com documentação, coletes e equipamentos em dia”, declarou.
"Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (27) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "NavSeg", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS", informou a corporação. 

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