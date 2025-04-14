Capitania investiga caso de lancha com turistas que pegou fogo em Guarapari

Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) informou que instaurou um Inquérito Administrativo para investigar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo incêndio que atingiu uma lancha na manhã do último domingo (13), na Praia dos Adventistas, em Guarapari . A embarcação, que afundou após ser tomada pelas chamas, transportava 19 pessoas, entre turistas e tripulantes. Ninguém se feriu.

A Capitania também foi responsável por acionar embarcações próximas para auxiliar no resgate das vítimas e deslocou uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) para prestar socorro. O piloto da lancha, Antônio de Souza Costa, relatou que o fogo começou de forma repentina e se espalhou em poucos minutos.

Estávamos navegando normalmente, eu sentia um cheiro de fumaça. Quando fomos ver, já estava pegando fogo. Não teve muito o que fazer, só resgatamos o pessoal que estava a bordo Antônio de Souza Costa - Piloto da lancha

Antônio também explicou que tentou apagar o fogo com os extintores que estavam na embarcação, mas as chamas se espalharam rapidamente. “Foi questão de minutos, cerca de um a dois minutos. O fogo se expandiu muito rápido e não teve o que fazer”, contou.

Todos os ocupantes da lancha — 17 turistas, o piloto e seu ajudante — foram resgatados com segurança. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os passageiros foram retirados por uma embarcação de banana boat que estava próxima. O incêndio ocorreu a cerca de 200 metros da costa, o que dificultou qualquer tentativa de combate às chamas.

Lancha pega fogo na Praia dos Adventistas, em Guarapari Crédito: Salvamento Marítimo de Guarapari

A equipe de Salvamento Marítimo de Guarapari foi acionada e ajudou no atendimento às vítimas e no apoio às equipes do Corpo de Bombeiros. Segundo os bombeiros, havia risco de explosão devido aos tanques de combustível estarem cheios, mas a situação foi controlada.

O piloto afirmou que a lancha estava com a documentação em dia e em bom estado de conservação. “Trabalho com embarcação há uns 10 ou 12 anos e, nessa lancha, há cerca de dois. Estava tudo legalizado pela Marinha do Brasil, com documentação, coletes e equipamentos em dia”, declarou.