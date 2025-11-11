Ofertados pelo Detran|ES

Camaro por R$ 55 mil e Mercedes a R$ 25 mil: os destaques em leilão no ES

Entre os 442 veículos que serão ofertados em leilão do Detran|ES nos dias 27 e 28 de novembro, alguns modelos chamam atenção pelo valor inicial bem abaixo do mercado

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 11:08

Camaro e Mercedes: leilão do Detran|ES oferece preços mais de 70% abaixo do valor de mercado Crédito: Divulgação Detran|ES

Andar de Chevrolet Camaro ou com algum modelo de luxo da Mercedes costuma ser privilégio de poucos. No entanto, com o preço menor em mais de 70% esses carros começam a caber no orçamento de muita gente. Um leilão que será realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) nos dias 27 e 28 de novembro tem, entre os 442 veículos que ofertados, automóveis que chamam atenção pelo valor inicial bem abaixo do mercado, considerando que são objetos de desejo.

As imagens e descrições dos dois veículos já constam no portal do leilão, que será acontecerá exclusivamente pela internet, no site liderleiloes.com.brliderleiloes.com.br. Pelo Pátio Central, em Campinho da Serra I, na Serra, é possível conferir os carros e agendar uma visita para avaliar o estado deles. A reportagem de A Gazeta traz abaixo alguns modelos que se destacam.

Camaro 1LT 3.6 V6 Flex

O Chevrolet Camaro 1LT, equipado com motor 3.6 V6 de mais de 300 cv e câmbio automático, é um cupê esportivo de forte apelo visual e boa dirigibilidade. Oferece pacote completo de segurança e conforto, incluindo multimídia, controles eletrônicos e bancos esportivos. O veículo será leiloado pelo Detran|ES, vendido no estado em que se encontra. O valor de mercado é de R$ 183.488, e o lance inicial é R$ 55 mil – 70% mais em conta. Veja a seguir detalhes sobre o carro.

Leilão Detran|ES: Camaro 1LT 2010/2010 1 de 7

GM Camaro 1LT 3.6 V6 Flex – Esportivo Clássico

Categoria: Cupê esportivo – ícone de desempenho, estilo e potência

Motorização: Motor 3.6 V6 flex, potência aproximada de 304 cv e torque de 37,7 kgfm

Transmissão: Automática de 6 marchas com modo manual (paddle shift)

Ar-condicionado: Digital e de série

Lugares: 4

Combustível: Flex

Tipo de Direção: Hidráulica

Vidros: Elétricos nas quatro portas

Espelhos Elétricos: Sim

Airbags: Frontais e laterais

Freios ABS: Sim

Travamento Central: Com controle remoto

Rodas: Liga leve 19”

Capacidade do Porta-malas: Aproximadamente 320 litros

Equipamentos Adicionais: Sistema multimídia com tela sensível ao toque, sensor de estacionamento traseiro, controle de tração e estabilidade, volante multifuncional, bancos esportivos revestidos em couro e faróis projetores

Ideal para: Amantes de carros esportivos que valorizam desempenho, design marcante e dirigibilidade envolvente

Observação: Veículo vendido no estado em que se encontra, sujeito a possíveis avarias, desgastes ou pendências mecânicas/documentais. Recomenda-se vistoria prévia. Regularizações, caso necessárias, são de responsabilidade do arrematante.

Mercedes-Benz C 180 CGI 1.8 Turbo

A Mercedes-Benz C 180 CGI é um sedã premium com motor 1.8 turbo, câmbio automático de 7 marchas e pacote completo de conforto, incluindo ar digital, direção eletro-hidráulica, vidros e espelhos elétricos. Conta com airbags, ABS, rodas de liga leve e porta-malas amplo. Veículo vendido no estado em que se encontra. O valor de mercado avaliado pelo Detran|ES é de R$ 64.751, e o lance inicial é de R$ 25.900 – 60% mais barato.

Leilão Detran|ES: Mercedes Benz C180 CGI 2011/2012 1 de 3

Mercedes-Benz C 180 CGI 1.8 Turbo – Sedã Premium;

Categoria: Sedã médio de luxo – combina elegância, conforto e desempenho;

Motorização: Motor 1.8 Turbo a gasolina, potência aproximada de 156 cv e torque de 25,5 kgfm;

Transmissão: Automática de 7 marchas (7G-Tronic);

Ar-condicionado: Digital dual zone;

Lugares: 5;

Combustível: Gasolina;

Tipo de Direção: Eletro-hidráulica;

Vidros: Elétricos nas quatro portas;

Espelhos Elétricos: Sim, com rebatimento automático;

Airbags: Frontais, laterais e de cortina;

Freios ABS: Sim;

Travamento Central: Com comando remoto e alarme;

Rodas: Liga leve 17”;

Capacidade do Porta-malas: Aproximadamente 475 litros;

Equipamentos Adicionais: Sistema multimídia com tela central, piloto automático, controle de tração e estabilidade, sensores de estacionamento, volante multifuncional, bancos com ajuste elétrico e acabamento em couro;

Ideal para: Quem busca um sedã sofisticado, com dirigibilidade refinada, conforto de alto nível e excelente custo-benefício no segmento premium;

Observação: sujeito a possíveis avarias, desgastes ou pendências mecânicas/documentais. Recomenda-se vistoria prévia. Regularizações, caso necessárias, são de responsabilidade do arrematante.

Dodge RAM 3500 Longhorn 6.7 Diesel

A Dodge RAM 3500 Longhorn é uma caminhonete de alto desempenho com motor 6.7 turbo diesel e câmbio automático, feita para trabalho pesado com nível premium de conforto. Oferece cabine ampla, itens de segurança completos e grande capacidade de carga. Veículo será leiloado pelo Detran|ES, vendido no estado em que se encontra. O valor de mercado foi avaliado em R$ 439.930, os lances devem começar em R$ 120 mil – 73% mais em conta.

Leilão Detran|ES: Dodge Ram 3500 Longhorn 2023/2023 1 de 8

Dodge RAM 3500 Longhorn 6.7 Diesel – Caminhonete de Alto Desempenho;

Categoria: Caminhonete de luxo – robusta, ideal para transporte pesado com máximo conforto e tecnologia;

Motorização: Motor 6.7 Turbo Diesel Cummins, potência aproximada de 377 cv e torque de 117,3 kgfm;

Transmissão: Automática de 6 marchas;

Ar-condicionado: Digital dual zone;

Lugares: 5;

Combustível: Diesel;

Tipo de Direção: Hidráulica;

Vidros: Elétricos nas quatro portas;

Espelhos Elétricos: Sim, com rebatimento automático e aquecimento;

Airbags: Frontais, laterais e de cortina;

Freios ABS: Sim;

Travamento Central: Com comando remoto;

Rodas: Liga leve 18”;

Capacidade da Caçamba: Aproximadamente 1.300 kg de carga útil;

Equipamentos Adicionais: Sistema multimídia Uconnect com tela de 12”, câmera 360°, controle de tração e estabilidade, faróis full LED, bancos em couro com ajustes elétricos e memória, aquecimento e ventilação, piloto automático adaptativo e estribos laterais elétricos;

Ideal para: Profissionais e usuários exigentes que buscam potência, conforto premium e capacidade máxima de reboque para uso rodoviário e fora de estrada;

Observação: Sujeito a possíveis avarias, desgastes ou pendências mecânicas/documentais. Recomenda-se vistoria prévia. Regularizações, caso necessárias, são de responsabilidade do arrematante.





Jeep Renegade Longitude

Ainda que não seja considerado um veículo de luxo, o Jeep Renegade Longitude oferece bom nível de conforto e tecnologia, com motor 1.8 flex e câmbio automático. Traz pacote completo de segurança e conveniência, típico dos SUVs compactos mais equipados. Veículo vendido no estado em que se encontra. O valor de mercado é de R$ 85.890, e o lance inicial é R$ 30 mil – 65% a menos.

Leilão do Detran|ES: Jeep Renegade LNGTD AT 1 de 4

Jeep Renegade Longitude AT – SUV Compacta Premium;

Categoria: SUV compacto – ideal para uso urbano e aventuras off-road com conforto e tecnologia;

Motorização: Motor 1.8 Flex, aproximadamente 139 cv;

Transmissão: Automática;

Ar-condicionado: Digital;

Lugares: 5;

Combustível: Flex;

Tipo de Direção: Elétrica;

Vidros: Elétricos nas quatro portas;

Espelhos Elétricos: Sim, com rebatimento automático;

Airbags: Frontais, laterais e de cortina;

Freios ABS: Sim;

Travamento Central: Com comando remoto;

Rodas: Liga leve 17”;

Equipamentos Adicionais: Sistema multimídia com tela touchscreen, câmera de ré, sensores de estacionamento, controles de estabilidade e tração, faróis full LED, bancos em couro parcial, volante multifuncional;

Ideal para: Usuários que buscam conforto, segurança, tecnologia e desempenho tanto na cidade quanto em estradas e trilhas leves;

Observação: Sujeito a possíveis avarias, desgastes ou pendências mecânicas/documentais. Recomenda-se vistoria prévia. Regularizações, caso necessárias, são de responsabilidade do arrematante.

De motos a picapes de luxo

Além dos modelos de destaque, o edital traz opções variadas, como motocicletas a partir de R$ 2 mil, veículos populares e utilitários. Todos os automóveis foram removidos ou apreendidos em operações de trânsito e não foram recuperados pelos proprietários dentro do prazo legal. Veja abaixo algumas opções para quem está de olho em modelos mais populares.

Leilão Detran|ES 1 de 6

Modelos e valores referentes aos lances iniciais:

Chevrolet Captiva Sport (2009/2010): R$ 12 mil

R$ 12 mil Fiat Palio Fire (2008/2008): R$ 9 mil

Volkswagen Voyage (2014/2015): R$ 10 mil

R$ 10 mil Peugeot 206 SW (2007/2008): R$ 4 mil

R$ 4 mil Volkswagen Gol 1.0 (2006/2006): R$ 7 mil

R$ 7 mil Fiat Uno Vivace 1.0 (2012/2013): R$ 11 mil

Quem deseja conferir os lotes presencialmente pode agendar a visita com 48 horas de antecedência pelo e-mail [email protected]. Segundo o Detran|ES, a vistoria é realizada somente no pátio oficial — qualquer oferta feita fora desse ambiente deve ser tratada com desconfiança.

Órgão alerta para golpes

O Detran|ES reforça que já houve tentativas de golpes utilizando o nome da autarquia. Por isso, orienta os interessados a sempre acessar o edital diretamente nos canais oficiais e desconfiar de propostas que ofereçam facilidades ou intermediações fora da plataforma de leilões. Denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181, pela Ouvidoria-Geral do Estado (0800 022 11 17) ou pelo e-mail [email protected].

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta