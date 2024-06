Xulin motoqueiro

Cachorro é flagrado andando em garupa de moto em Aracruz; veja o vídeo

Vira-lata de cinco anos foi flagrado andando na garupa da moto, junto com seu tutor Emanuel Rodrigues, na última quinta-feira (30)

Imagina trafegar pelas ruas da cidade e se deparar com um cachorro na garupa de uma moto? Foi o que aconteceu no Centro de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A cena curiosa foi flagrada na última quinta-feira (30) e chamou a atenção dos moradores que presenciaram a cena inusitada.

O cão aventureiro se chama Xulin, e o motociclista é o tutor dele, Emanuel Rodrigues. Em um dos vídeos recebidos pela reportagem do g1 ES, o dono do cachorro até conversa com o animal enquanto pilota a moto.

Olha pra cá Xulin, dá um latidão! Vai Xulin. Não, late igual homem, late! Aê Emanuel Rodrigues • Tutor de Xulin

Em conversa com o g1 ES, Larissa Guasti, que é mulher de Emanuel e também tutora de Xulin, disse que a família não vai mais conduzir o cachorro desse jeito, já que transportar animais dessa forma é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Segundo ela, a ideia agora é tentar ver alguma forma que seja legal e segura para que o Xulin possa aproveitar o passeio de forma correta em cima da moto.

"Ele gosta muito de andar de moto. Meu marido chega em casa e ele já pula em cima da moto. É até engraçado porque ele sai puxando o meu marido pela calça em direção a moto, só quer receber carinho em cima dela. A moto é mais propriedade dele, do que nossa", contou Larissa.

Xulin foi flagrado na garupa de uma moto no Centro de Aracruz. (Acervo pessoal)

Xulin é um vira-lata de cinco anos, adotado pela família ainda filhote. Larissa explicou que o marido só andava com o cachorro na moto dentro da propriedade da família. Mas na última quinta-feira ele acabou indo mais longe, até o Centro da cidade, com o cão na garupa.

Agora a gente não vai mais sair com ele desse jeito, porque a gente preza pelo cuidado dele, então agora passeio de moto só de for de uma forma segura Larissa Guasti • Tutora de Xulin

Afinal, como transportar animais de forma correta?

De acordo com o capitão Anthony, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o transporte de animais deve ser feito de forma adequada, para não expor nem o cão, tutor ou pessoas que estão na via.

O motorista pode correr o risco de se distrair ou sofrer interferência na direção. Por isso, é importante preservar também a segurança do animal e dos demais usuários das vias públicas. Além disso, também é proibido a condução de veículos com volume, animais ou pessoas entre as pernas, ou à esquerda do condutor Capitão Anthony • Batalhão de Trânsito da Polícia Militar

O gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran, Jederson Lobato, esclareceu que não é permitido transportar animais em motocicletas, mesmo em caixas próprias. A movimentação do animal pode fazer com que o condutor se desequilibre e cause um acidente no percurso.

Conforme apurações do g1 ES, uma situação prevista no CTB é quando o animal está em uma moto com "side car", um compartimento acoplado na lateral da motocicleta. Sobre o caso, segundo Jederson, não existe nada específico que proíba esse transporte, já que o animal estaria dentro do veículo.

Xulin foi flagrado na garupa de uma moto no Centro de Aracruz. (Acervo pessoal)

O artigo 252 do CTB estabelece que dirigir o veículo transportando animais ou volume à sua esquerda, ou entre os braços e pernas é uma infração média, no valor de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira.

O gerente explicou ainda que o CTB não contempla especificação sobre a utilização de cintos de contenção, cadeirinhas e caixas próprias para transporte dos bichos de estimação.

"A lei não obriga o uso desses equipamentos. Mas um animal solto no veículo pode representar um grande risco ao se movimentar e tirar a atenção do condutor ou em uma freada mais brusca ele pode ser arremessado para fora, ou contra as partes internas do veículo. Por isso, transportar um animal de estimação em caixa especial, cadeirinhas e utilizando o cinto próprio adequadamente, além de garantir uma acomodação confortável para o pet, aumenta a segurança de quem está no veículo e, consequentemente, a dos outros motoristas", orientou.

Infrações

O CTB estabelece, no artigo 235, que conduzir animais nas partes externas do veículo é infração grave, e o motorista está sujeito ao pagamento de multa de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira.

Já quem for flagrado dirigindo veículo transportando animais à sua esquerda ou entre os braços e pernas comete infração média e perde quatro pontos na carteira, além de multa de R$ 130,16, conforme estabelecido no artigo 252 do CTB.

O motorista que dirige com o animal solto dentro do veículo comete infração de trânsito leve com multa de R$ 88,38, e três pontos na habilitação, como instituído no artigo 169 do CTB, que trata sobre dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança.

Em outro registro recebido pelo g1 ES, é possível ver que o motociclista fez um vídeo enquanto dirigia. Nesse caso, dirigir o veículo segurando ou manuseando telefone celular é uma infração gravíssima e implica em multa de R$ 293,47, além de sete pontos na carteira.

Com informações de Viviane Lopes,do g1 ES

