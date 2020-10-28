A cachorrinha Mel foi resgatada depois de 2 dias presa nos escombros do deslizamento no Centro de Vitória Crédito: Célio Almeida

Uma cachorrinha foi resgatada na tarde desta segunda-feira (26) nos escombros de uma das casas atingidas por uma pedra após um deslizamento no Centro de Vitória, que aconteceu na noite de sábado (24) . O animal, que se chama Mel, estava debaixo de uma mesa de mármore  que a protegeu das pedras, das árvores e da terra. Ela não teve ferimentos e já foi devolvida para a família.

O dono da casa, Célio Almeida, contou que foi até o local para procurar materiais que estavam em sua casa. Ele era vizinho da família cuja residência foi completamente destruída e afirmou que o deslizamento atingiu apenas a parte dos fundos do seu imóvel. Quem escutou o choro da Mel foi seu filho Guilherme, que logo tratou de avisar ao pai.

Your browser does not support the audio element. Cachorra é resgatada dois dias após deslizamento no Centro de Vitória

Veja o vídeo que mostra o resgate: "Meu filho estava lá onde tinha caído o barranco e escutou um choro. Ele saiu chorando, falando que a Mel estava viva. Fui ao terraço, que da para ver onde foi o estrago, e escutei também. Liguei para o Corpo de Bombeiros e, depois de 1h30 tiraram ela lá de baixo", disse.

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Célio explicou que Mel dormia embaixo de uma bancada de mármore, que quebrou por conta do deslizamento. A peça, porém, ao invés de cair sobre a cachorrinha, fez uma espécie de proteção, impedindo que galhos e pedras atingissem o animal. Ele ainda explicou que o animal não ficou ferido e teve apenas um arranhão na pata, que aconteceu no momento em que era retirado dos escombros.

"Ela dormia debaixo de uma bancada de mármore, que acabou salvando ela. O mármore quebrou e, ao invés de cair em cima dela, a protegeu. Ela estava assustada, ficou presa da cintura para baixo. Não ficou nada machucada, só um arranhão na pata dela por trás. Dei um banho nela e agora ela está na casa do meu filho", contou.

Célio ainda explicou que Mel foi adotada há sete anos, por isso, já faz parte da família. Segundo ele, com o retorno da cachorrinha para casa, todos estão muito felizes e aliviados que ela sobreviveu. "A família toda está muito feliz. A cachorra tem sete anos que está com a gente, vira igual filho. É como uma filha para nós", finalizou.

RELEMBRE O CASO

Uma casa  onde estava uma criança de seis anos, a mãe e a avó  foi atingida por uma pedra que rolou do alto de um morro no Centro de Vitória, por volta das 20h20 deste sábado (24), na Capital. A criança chegou a ficar soterrada e foi socorrida por vizinhos e encaminhada a um hospital. Ela passa bem e o estado de saúde dela é estável. As duas vítimas adultas não precisaram de socorro.

Junto com a pedra, uma massa de terra deslizou e também atingiu a residência. O acidente aconteceu na Rua Barão de Monjardim, próximo ao Parque Municipal da Gruta da Onça. A Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. A Defesa Civil está avaliando a estrutura do prédio e dos imóveis no entorno.

O menino Mateus Rangel, de seis anos, foi soterrado no deslizamento. Segundo o tio de Mateus, Ricardo Félix, ele engoliu lama e areia, além de ter fraturado o ombro, mas não foi necessário passar por cirurgia. Ele estava internado em observação no Hospital Infantil de Vitória, mas foi transferido nesta quarta-feira (28) para o Vitória Apart Hospital, na Serra. Segundo a família, Mateus passa bem.