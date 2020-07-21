Cachoeiro registra duas mortes em construções nas últimas 24 horas

Trabalhador sofreu uma queda de aproximadamente seis metros Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Dois profissionais que atuam na construção civil em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, morreram nas últimas 24 horas em acidentes de trabalho. Um pedreiro morreu na tarde de segunda-feira (20), após cair de aproximadamente 15 metros de altura em uma obra. Na manhã desta terça-feira (21), um encarregado de obras também sofreu uma queda e não resistiu.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros , o primeiro caso aconteceu na Rua Costa Pereira, no bairro Amarelo. Darci Vital da Conceição, de 58 anos, estava realizando a retirada de tábuas no quarto andar de uma construção em obras quando se desequilibrou e caiu.

O companheiro de trabalho acionou os militares e a vítima foi encaminhada ainda com vida para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Mas, pouco após dar entrada no hospital, faleceu em função da gravidade das fraturas que sofreu.

SEM EPI

Na manhã desta terça-feira (21), outro acidente foi registrado, agora em Alto Gironda, interior de Cachoeiro, por volta das 10h. Daniel da Silva Castro, 32 anos, morreu ao cair de uma escada. A queda foi de uma altura de aproximadamente de seis metros.