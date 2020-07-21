Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidentes de trabalho

Cachoeiro registra duas mortes em construções nas últimas 24 horas

Um pedreiro e um encarregado de obras sofreram quedas durante o trabalho em obras diferentes no município de Cachoeiro de Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 15:47

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 15:47

Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Trabalhador sofreu uma queda de aproximadamente seis metros Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Dois profissionais que atuam na construção civil em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, morreram nas últimas 24 horas em acidentes de trabalho. Um pedreiro morreu na tarde de segunda-feira (20), após cair de aproximadamente 15 metros de altura em uma obra. Na manhã desta terça-feira (21), um encarregado de obras também sofreu uma queda e não resistiu.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o primeiro caso aconteceu na Rua Costa Pereira, no bairro Amarelo. Darci Vital da Conceição, de 58 anos, estava realizando a retirada de tábuas no quarto andar de uma construção em obras quando se desequilibrou e caiu.
O companheiro de trabalho acionou os militares e a vítima foi encaminhada ainda com vida para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Mas, pouco após dar entrada no hospital, faleceu em função da gravidade das fraturas que sofreu.

SEM EPI

Na manhã desta terça-feira (21), outro acidente foi registrado, agora em Alto Gironda, interior de Cachoeiro, por volta das 10h. Daniel da Silva Castro, 32 anos, morreu ao cair de uma escada. A queda foi de uma altura de aproximadamente de seis metros.
Segundo os bombeiros, o trabalhador morreu no local da obra e a perícia foi acionada. Testemunhas informaram aos militares que a vítima teria se desequilibrado e caiu. Ele era o encarregado da obra e não usava nenhum equipamento de proteção individual no momento do acidente. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Veja Também

Após acidentes com mortes, sindicato cobra fiscalização em pedreiras do ES

Outro acidente em pedreira mata trabalhador no Noroeste do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados