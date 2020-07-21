Cachoeiro registra duas mortes em construções nas últimas 24 horas

Dois profissionais que atuam na construção civil em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, morreram nas últimas 24 horas em acidentes de trabalho. Um pedreiro morreu na tarde de segunda-feira (20), após cair de aproximadamente 15 metros de altura em uma obra. Na manhã desta terça-feira (21), um encarregado de obras também sofreu uma queda e não resistiu.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o primeiro caso aconteceu na Rua Costa Pereira, no bairro Amarelo. Darci Vital da Conceição, de 58 anos, estava realizando a retirada de tábuas no quarto andar de uma construção em obras quando se desequilibrou e caiu.
O companheiro de trabalho acionou os militares e a vítima foi encaminhada ainda com vida para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Mas, pouco após dar entrada no hospital, faleceu em função da gravidade das fraturas que sofreu.
SEM EPI
Na manhã desta terça-feira (21), outro acidente foi registrado, agora em Alto Gironda, interior de Cachoeiro, por volta das 10h. Daniel da Silva Castro, 32 anos, morreu ao cair de uma escada. A queda foi de uma altura de aproximadamente de seis metros.
Segundo os bombeiros, o trabalhador morreu no local da obra e a perícia foi acionada. Testemunhas informaram aos militares que a vítima teria se desequilibrado e caiu. Ele era o encarregado da obra e não usava nenhum equipamento de proteção individual no momento do acidente. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.