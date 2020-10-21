Cachoeiro está há 7 dias sem registrar mortes pelo coronavírus

Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/PMCI

Segundo o médico infectologista Daniel Junger, a informação é boa, mas não é motivo para negligenciar a pandemia porque ainda não representa uma tendência de queda. É sempre animador termos boas notícias, com menos eventos adversos, com desfechos fatais, mas o que temos que ter em mente é que esse intervalo é muito pequeno para considerarmos uma tendência de queda.

Para Junger, o que vem acontecendo pode ser resultado de melhorias na assistência aos pacientes. O que temos de mortes ainda, são mortes de pessoas internadas. E isso tem um contexto a ser avaliado, como uma melhor assistência e o aprendizado que temos ao prestar melhor os cuidados às pessoas, mas não, necessariamente, quer dizer que nós estamos numa fase de tanta calmaria assim, alertou.

Ainda segundo o médico, é preciso observar os momentos vividos em alguns países, como os da Europa, com a segunda onda da doença, além de outros fatores que precisam de atenção pós-contaminação pela Covid-19.