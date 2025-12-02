Home
Bebê prematuro extremo que nasceu com 865 gramas no ES recebe alta

Isaque Manoel nasceu no mês de julho com apenas 28 semanas e pesando 865 gramas; ele recebeu alta no dia 11 de novembro

Redação de A Gazeta

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 14:27

Toda a equipe do hospital comemorou a alta do pequeno Isaque
Toda a equipe do hospital comemorou a alta do pequeno Isaque Crédito: Divulgação | Sesa

Um bebê que nasceu com apenas 28 semanas e pesando 865 gramas recebeu alta no dia 11 de novembro após quatro meses internado na Maternidade de Alto Risco do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (2).

Isaque Manoel nasceu no mês de julho e foi considerado prematuro extremo e de extremo baixo peso, quadro que exige cuidados intensivos e acompanhamento contínuo. A mãe, Eliana, ficou internada por mais de 20 dias antes do parto, enquanto a equipe tentava prolongar a gestação.

"Entretanto, devido a episódios de hipoglicemia materna e à piora do crescimento fetal decorrente de insuficiência placentária, a equipe médica tomou a decisão necessária para salvar mãe e filho: realizar o parto antecipado”, explicou a coordenadora médica da Maternidade de Alto Risco, a obstetra Rosângela Maldonado.

Eliana, mãe do bebê, emocionada junto a equipe do hospital
Eliana, mãe do bebê, emocionada junto com a equipe do hospital Crédito: Divulgação | Sesa

Desde os primeiros minutos de vida, o bebê recebeu suporte da UTI Neonatal, referência no cuidado a prematuros extremos. Ao longo dos quatro meses, ele foi acompanhado de perto por neonatologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e toda a equipe multiprofissional da unidade. 

“Foram dias de monitoramento rigoroso, apoio ventilatório, controle metabólico e avanços graduais, cada grama conquistada, cada novo movimento, cada respiração espontânea representou uma vitória. A mãe, sempre presente, também recebeu apoio da equipe, que trabalha para fortalecer o vínculo entre mãe e filho durante o período de internação”, afirmou a neonatologista e coordenadora da UTIN, Silvia Louzada.

A alta foi comemorada não só pela família do pequeno, mas por toda a equipe que acompanhou a trajetória dele. “Casos como o do Isaque reforçam a importância de uma assistência neonatal de alta complexidade, com equipes treinadas e estrutura adequada. Cada prematuro que vai para casa é um símbolo da nossa missão”, destacou a psicóloga Letícia Couto.

No dia da saída, a mãe de Isaque agradeceu aos profissionais. “Eu entreguei meu filho a vocês e, hoje, o levo comigo. Levo também a certeza de que encontrei aqui o cuidado que fez toda diferença nas nossas vidas”, disse.

