Bebê de 10 meses é internado após duas picadas de escorpião em Marilândia

Davy Henrique Gonçalves da Silva foi picado quando brincava com o pai dentro de casa; ele foi socorrido para o hospital São José em Colatina, onde precisou ser intubado.

Imagem de perfil de Luana Luiza

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 18:58

Uma criança identificada como Davy Henrique Gonçalves da Silva, de 10 meses, precisou ser internada após ser picada duas vezes por um escorpião na comunidade Seis Horas, em Marilândia.
Davy Henrique Gonçalves da Silva, de 10 meses, foi picado duas vezes por um escorpião Crédito: Arquivo pessoal

Uma criança identificada como Davy Henrique Gonçalves da Silva, de 10 meses, precisou ser internada após ser picada duas vezes por um escorpião na comunidade Seis Horas, em Marilândia, Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (01).

Em entrevista ao repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, Maria Eduarda Gonçalves da Silva, mãe do menino, contou que o filho estava brincando com o pai dentro de casa quando o aracnídeo o picou pela primeira vez, na perna. Ao tentar retirar o escorpião, o animal atingiu novamente a criança, desta vez no braço. Os pais levaram o menino imediatamente para atendimento médico.

Davy foi encaminhado ao Hospital São José, em Colatina, onde precisou ser intubado na UTI devido à gravidade da intoxicação provocada pelo veneno.

Aliviada, Maria Eduarda disse que a expectativa é de que o filho seja extubado ainda hoje e afirmou acreditar que a recuperação do bebê é um milagre.

“Foi um milagre. Ele tem apenas 10 meses e levou duas picadas. Se meu filho está vivo hoje, é por causa de um milagre. Deus usou os médicos para salvar o meu filho”

Maria Eduarda

Mãe da criança

Este é o segundo caso de picada de escorpião em crianças registrado na região em menos de um mês. No último dia 21 de outubro, uma menina de 3 anos ficou quatro dias internada após ser picada na localidade de Santa Maria, zona rural de São Mateus.

