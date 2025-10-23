Menina de 3 anos é internada em estado grave após picada de escorpião no ES

Isabelly Almeida Silva estava brincando no quintal da casa de uma tia quando foi picada Crédito: Arquivo pessoal

Uma criança de 3 anos precisou ser internada após ser picada por um escorpião na localidade de Santa Maria, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na última terça-feira (21).

Isabelly Almeida Silva estava na casa de uma tia brincando no quintal quando foi picada. De imediato, ela foi levada para o Hospital e Maternidade Cristo Rei, em Boa Esperança, mas, devido à gravidade do caso, precisou ser transferida para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus e, posteriormente, para o Hospital São José, em Colatina.

Em entrevista à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, Warlas Gomes da Conceição, tio da menina, afirmou que o estado de saúde dela é grave, pois recentemente a garota passou por uma cirurgia cardíaca. Com a rápida disseminação do veneno pelo corpo, seus batimentos cardíacos ficaram fracos, agravando ainda mais o quadro clínico.