Bebê capixaba viraliza ao pegar bolo escondido para surpreender irmã

Cena foi registrada no dia 24 de maio e repercutiu na internet nesta semana, sendo vista mais de 2,2 milhões de vezes

Uma comemoração familiar de "mêsversário" de uma neném do Espírito Santo , no dia 24 de maio, viralizou nas redes sociais nesta semana e o vídeo que mostra uma parte curiosa da celebração já foi visto mais de 2,2 milhões de vezes no X (antigo Twitter). É que na gravação aparece a bebê Catarina, de 1 ano e 8 meses, morada de Vitória, pegando e derrubando o bolo da festinha da irmã. (Assista acima).

Em conversa com A Gazeta, neste sábado (1º), o pai das meninas, o médico João Eduardo Ferraz, disse que Catarina tentou pegar o bolo porque "queria cantar parabéns para a irmã". "Ela nunca comeu bolo de festa, não come nada com adição de açúcar, ainda, e ela já associa o bolo com festas". Após o ocorrido a família conseguiu salvar o bolo, tapando os buracos com a própria cobertura.