Banco de sangue da Santa Casa de Vitória necessita de doações

Com a pandemia do novo coronavírus, o número de doadores de sangue foi reduzido enquanto a demanda se manteve alta. Por isso, banco de sangue do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, localizada na Vila Rubim, está com o estoque debaixo e necessita, com urgência, de sangue dos tipos O+ e O-. Diante dos baixos estoques, é existente o risco de comprometimento da realização de procedimentos cirúrgicos no hospital.
Para ser um doador de sangue, basta dirigir-se ao Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória, e fazer a doação informando interesse em destinar para a Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Devido à pandemia da Covid-19 e a necessidade de evitar aglomerações, é preciso ligar e agendar horário para fazer a doação. Os seguintes requisitos devem ser preenchidos:
- Estar bem de saúde;
- Pesar mais de 50 kg;
- Ter entre 16 e 67 anos;
- Não estar em jejum, e, se almoçar, aguardar 3h para a doação;
- Levar documento oficial de identidade com foto no momento da doação.
As doações de sangue são essenciais para o atendimento a diversos pacientes. Contribua com a saúde do outro, entre na campanha e doe você também.
ONDE DOAR SANGUE:
- Endereço do Hemoes: Av. Marechal Campos, 1468, Maruípe, Vitória-ES (Ao lado do Hospital das Clínicas)
- Horário: 7h às 18h15
- Contato: (27) 3636-7920 (é preciso agendar por telefone antes para evitar aglomeações)