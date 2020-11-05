Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estoque baixo

Banco de sangue da Santa Casa de Vitória necessita de doações

Doações devem ser feitas no Hemoes, informando interesse em destinar o material à Santa Casa. Para ser doador de sangue, é necessário estar bem de saúde, ter entre 16 a 67 anos e levar um documento de identificação com foto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 15:41

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 15:41

Doação de sangue
O banco de sangue do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória necessita de sangue dos tipos O+ e O- Crédito: Divulgação Hemoes
Com a pandemia do novo coronavírus, o número de doadores de sangue foi reduzido enquanto a demanda se manteve alta. Por isso, banco de sangue do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, localizada na Vila Rubim, está com o estoque debaixo e necessita, com urgência, de sangue dos tipos O+ e O-.  Diante dos baixos estoques, é existente o risco de comprometimento da realização de procedimentos cirúrgicos no hospital.
Para ser um doador de sangue, basta dirigir-se ao Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória, e fazer a doação informando interesse em destinar para a Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Devido à pandemia da Covid-19 e a necessidade de evitar aglomerações, é preciso ligar e agendar horário para fazer a doação. Os seguintes requisitos devem ser preenchidos:
  • Estar bem de saúde;
  • Pesar mais de 50 kg;
  • Ter entre 16 e 67 anos;
  • Não estar em jejum, e, se almoçar, aguardar 3h para a doação;
  • Levar documento oficial de identidade com foto no momento  da doação. 
As doações de sangue são essenciais para o atendimento a diversos pacientes. Contribua com a saúde do outro, entre na campanha e doe você também.

ONDE DOAR SANGUE:

  • Endereço do Hemoes: Av. Marechal Campos, 1468, Maruípe, Vitória-ES (Ao lado do Hospital das Clínicas)
  • Horário: 7h às 18h15 
  • Contato: (27) 3636-7920 (é preciso agendar por telefone antes para evitar aglomeações)

Veja Também

Doação de sangue é realizada em área comum de condomínio em Vitória

Doação de sangue: pergunta sobre orientação sexual é removida no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados