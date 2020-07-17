Doação de sangue é realizada em área comum de condomínio em Vitória

Condomínio em Jardim Camburi organiza doações de sangue Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um condomínio com aproximadamente 300 apartamentos, em Jardim Camburi, Vitória, organizou uma ação na área comum dos prédios para realizar coleta de sangue dos moradores nesta sexta-feira (17). O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), após duas avaliações presenciais no local, planejou os espaços para cadastro, triagem e coleta de sangue, que se assemelharam ao ambiente do próprio hemocentro.

TV Gazeta, o condomínio aproveitou a área de lazer que não estava sendo utilizada, em razão da De acordo com informações da repórter Danielle Cariello, para a, o condomínio aproveitou a área de lazer que não estava sendo utilizada, em razão da pandemia do novo coronavírus , para montar a iniciativa solidária. O espaço gourmet foi usado para cadastro dos interessados, a área de churrasco para a triagem, momento em que as pessoas descobrem se estão aptas a fazer a doação, e o salão de festas se tornou a sala de coleta.

Doação de sangue é realizada em condomínio de Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Para a administradora do condomínio e idealizadora da ação, Josiane, a ideia surgiu após observar um caso que deu certo em um condomínio do Rio de Janeiro. Vi uma reportagem no Jornal Nacional, em que um condomínio do Rio de Janeiro, percebendo que durante a pandemia todos ficavam em casa, e que o banco de sangue estava diminuindo as doações, porque as pessoas estavam com medo de ir até o local, eles trouxeram a iniciativa para os moradores, que abraçaram a ideia. Eu então pensei: por que não fazer no nosso condomínio? Trouxe para os síndicos, que entraram em contato com o Hemoes e hoje (17) a campanha está acontecendo aqui, contou.

Da mesma forma, o subsíndico Fábio, e também morador do condomínio na Capital, contou que logo aderiu à ideia e formalizou o pedido no Hemoes. Nós entramos em contato com o Hemoes por e-mail, a equipe veio aqui duas vezes, estudou o local. Aguardamos a resposta e, imediatamente, como o condomínio é grande, criamos uma comissão, com um administrador. A princípio, a ideia era trazer o ônibus de coleta, mas aqui temos um subsolo e não pode ficar lá, nem na rua, disse.