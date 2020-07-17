Doação de sangue é realizada em área comum de condomínio em Vitória

Um condomínio com aproximadamente 300 apartamentos, em Jardim Camburi, Vitória, organizou uma ação na área comum dos prédios para realizar coleta de sangue dos moradores nesta sexta-feira (17). O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), após duas avaliações presenciais no local, planejou os espaços para cadastro, triagem e coleta de sangue, que se assemelharam ao ambiente do próprio hemocentro.
De acordo com informações da repórter Danielle Cariello, para a TV Gazeta, o condomínio aproveitou a área de lazer que não estava sendo utilizada, em razão da pandemia do novo coronavírus, para montar a iniciativa solidária. O espaço gourmet foi usado para cadastro dos interessados, a área de churrasco para a triagem, momento em que as pessoas descobrem se estão aptas a fazer a doação, e o salão de festas se tornou a sala de coleta.
Para a administradora do condomínio e idealizadora da ação, Josiane, a ideia surgiu após observar um caso que deu certo em um condomínio do Rio de Janeiro. Vi uma reportagem no Jornal Nacional, em que um condomínio do Rio de Janeiro, percebendo que durante a pandemia todos ficavam em casa, e que o banco de sangue estava diminuindo as doações, porque as pessoas estavam com medo de ir até o local, eles trouxeram a iniciativa para os moradores, que abraçaram a ideia. Eu então pensei: por que não fazer no nosso condomínio? Trouxe para os síndicos, que entraram em contato com o Hemoes e hoje (17) a campanha está acontecendo aqui, contou.
Da mesma forma, o subsíndico Fábio, e também morador do condomínio na Capital, contou que logo aderiu à ideia e formalizou o pedido no Hemoes. Nós entramos em contato com o Hemoes por e-mail, a equipe veio aqui duas vezes, estudou o local. Aguardamos a resposta e, imediatamente, como o condomínio é grande, criamos uma comissão, com um administrador. A princípio, a ideia era trazer o ônibus de coleta, mas aqui temos um subsolo e não pode ficar lá, nem na rua, disse.
Para outros condomínios que tenham interesse em realizar a ação, Fábio explicou que basta entrar em contato por e-mail no endereço [email protected], ou pelo telefone 3636-7942. O interessado deve formalizar o interesse, citar quantas pessoas têm aproximadamente no condomínio, preencher uma ficha a ser submetida ao Hemoes, que vai atender, e dar o retorno, explicou.