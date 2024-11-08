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2º dia de prova

Assista aulão de Física com dicas e macetes para se dar bem no Enem

Professor do Gama Pré-Vestibular fez revisão com os principais conteúdos da disciplina; reveja transmissão em A Gazeta

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 09:15

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

08 nov 2024 às 09:15
Para dar aquela força no segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — que acontece no próximo domingo (10) — A Gazeta, em parceria com o curso preparatório Gama Pré-Vestibular, transmitiu nesta sexta-feira (8) uma live com dicas e macetes em relação aos conteúdos que mais caem em Física. A revisão encerra a série de transmissões visando à avaliação de exatas no Enem e foi ministrada pelo professor da Gama, Eduardo Ribeiro.
A segunda etapa da avaliação é inteiramente dedicada aos conhecimentos e habilidades em ciências exatas e ciências naturais, e por isso, costuma ser a mais temida por grande parte dos candidatos. A prova conta com 45 questões de Matemática e outras 45 questões que abordam conteúdos de Ciências da Natureza. 
As lives do Enem na Mira transmitidas ao longo desta semana foram voltadas para os conteúdos de Física, Química e Biologia e Matemática. Reveja os vídeos:

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