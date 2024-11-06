Enem: reveja live com macetes e dicas para ganhar pontos em Química

Se você é um dos candidatos do

deste ano e está se preparando para o segundo dia de prova, não pode deixar de acompanhar as lives de revisão da série Enem na Mira. Nesta semana, as transmissões feitas por

em parceria com o curso preparatório Gama Pré-Vestibular estão voltadas para Matemática e Ciências da Natureza. No aulão que aconteceu nesta quarta-feira (5), o professor Fernando Furlan, da Gama, repassou os principais conteúdos de química para o Exame.