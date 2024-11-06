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Enem: reveja live com macetes e dicas para ganhar pontos em Química

Aulão transmitido por A Gazeta é apresentado por professor do curso Gama Pré-Vestibular, que reúne os conteúdos mais cobrados no segundo dia de prova, no próximo domingo (10)

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 09:04

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

06 nov 2024 às 09:04
Se você é um dos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano e está se preparando para o segundo dia de prova, não pode deixar de acompanhar as lives de revisão da série Enem na Mira. Nesta semana, as transmissões feitas por A Gazeta em parceria com o curso preparatório Gama Pré-Vestibular estão voltadas para Matemática e Ciências da Natureza. No aulão que aconteceu nesta quarta-feira (5), o professor Fernando Furlan, da Gama, repassou os principais conteúdos de química para o Exame.
Este é o terceiro episódio da revisão de exatas e ciências naturais e, caso você tenha perdido alguma das lives, é possível acessá-las a qualquer momento em agazeta.com.br/tema/enem. O segundo dia de prova do Enem acontece no próximo domingo (10) e vai avaliar os conhecimentos em Matemática, Física, Química e Biologia. 
As transmissões vão acontecer até sexta-feira (8), sempre às 19h30. Confira a programação;

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