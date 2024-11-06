Enem: reveja live com macetes e dicas para ganhar pontos em Química

Se você é um dos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano e está se preparando para o segundo dia de prova, não pode deixar de acompanhar as lives de revisão da série Enem na Mira. Nesta semana, as transmissões feitas por A Gazeta em parceria com o curso preparatório Gama Pré-Vestibular estão voltadas para Matemática e Ciências da Natureza. No aulão que aconteceu nesta quarta-feira (5), o professor Fernando Furlan, da Gama, repassou os principais conteúdos de química para o Exame.
Este é o terceiro episódio da revisão de exatas e ciências naturais e, caso você tenha perdido alguma das lives, é possível acessá-las a qualquer momento em agazeta.com.br/tema/enem. O segundo dia de prova do Enem acontece no próximo domingo (10) e vai avaliar os conhecimentos em Matemática, Física, Química e Biologia.
As transmissões vão acontecer até sexta-feira (8), sempre às 19h30. Confira a programação;
- 04/11 (segunda-feira) - Biologia
- 05/11 (terça-feira) - Matemática (álgebra)
- 06/11 (quarta-feira) - Química
- 07/11 (quinta-feira) - Matemática (geometria)
- 08/11 (sexta-feira) - Física