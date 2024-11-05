Assista aulão de Matemática com dicas para se dar bem no Enem

Metade do caderno do segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é dedicado às questões de Matemática. A avaliação, que é formada por 45 itens que abordam diferentes áreas da disciplina, é considerada um dos maiores desafios para muitos candidatos do exame. Dando continuidade à série de lives preparatórias para o Enem, A Gazeta, em parceria com o curso preparatório Gama Pré-Vestibular, transmitiu nesta terça-feira (5) um aulão de revisão com dicas para se dar bem em Matemática com o professor Will Júnior.
Por ser uma matéria extensa, as transmissões da matéria serão divididas em duas: a primeira, vai abordar conteúdos de álgebra; e a segunda, vai revisar o que é mais importante para resolver as questões de geometria. Reveja abaixo como foi o primeiro "aulão".
Nesta semana, a série Enem na Mira é dedicado às disciplinas que mais caem na segunda etapa da prova — que acontece no próximo domingo (10) e que avalia habilidades com os números e nas Ciências da Natureza — Física, Química e Biologia.
As transmissões vão acontecer até sexta-feira (8), sempre às 19h30. Confira a programação:
- 04/11 (segunda-feira) - Biologia
- 05/11 (terça-feira) - Matemática (álgebra)
- 06/11 (quarta-feira) - Química
- 07/11 (quinta-feira) - Matemática (geometria)
- 08/11 (sexta-feira) - Física