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2º dia de prova

Assista aulão de Matemática com dicas para se dar bem no Enem

Em transmissão no site A Gazeta, o professor do Gama Pré-Vestibular reúne os principais conteúdos para quem quer uma boa pontuação no 2° dia de prova, no próximo domingo (10)

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 09:00

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

05 nov 2024 às 09:00
Metade do caderno do segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é dedicado às questões de Matemática. A avaliação, que é formada por 45 itens que abordam diferentes áreas da disciplina, é considerada um dos maiores desafios para muitos candidatos do exame. Dando continuidade à série de lives preparatórias para o Enem, A Gazeta, em parceria com o curso preparatório Gama Pré-Vestibular, transmitiu nesta terça-feira (5) um aulão de revisão com dicas para se dar bem em Matemática com o professor Will Júnior. 
Por ser uma matéria extensa, as transmissões da matéria serão divididas em duas: a primeira, vai abordar conteúdos de álgebra; e a segunda, vai revisar o que é mais importante para resolver as questões de geometria. Reveja abaixo como foi o primeiro "aulão".
Nesta semana, a série Enem na Mira é dedicado às disciplinas que mais caem na segunda etapa da prova — que acontece no próximo domingo (10) e que avalia habilidades com os números e nas Ciências da Natureza — Física, Química e Biologia. 
As transmissões vão acontecer até sexta-feira (8), sempre às 19h30. Confira a programação:
  • 04/11 (segunda-feira) - Biologia 
  • 05/11 (terça-feira) - Matemática (álgebra)
  •  06/11 (quarta-feira) - Química 
  • 07/11 (quinta-feira) - Matemática (geometria) 
  • 08/11 (sexta-feira) - Física

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