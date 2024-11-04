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Enem 2024

Reveja live com dicas de Biologia para pontuar no Enem

Professor do curso preparatório Gama Pré-Vestibular repassa os conteúdos mais importantes para aumentar o desempenho na prova do próximo domingo (10)

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 14:23

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

04 nov 2024 às 14:23
O segundo dia de prova do  Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)  acontece no próximo domingo (10) e costuma ser o mais temido pelos participantes. Isso acontece porque é a etapa em que são cobrados os conhecimentos de Matemática e Ciências da Natureza. Para dar uma força aos estudantes, nesta segunda-feira (4), A Gazeta, em parceria com o curso preparatório Gama-Pré-Vestibular, transmitiu live de revisão com dicas para se dar bem em Biologia, com o diretor e professor de Biologia do curso, Paulo Victor Scherrer. 
Nesta semana, os episódios da série Enem na Mira vão ser dedicados à revisão dos conteúdos que mais caem no segundo dia da avaliação, para ajudar os participantes que querem aumentar o desempenho e pontuação na prova, repassando os principais conteúdos de Matemática, Biologia, Física e Química.
As lives serão transmitidas desta segunda (4) até a próxima sexta-feira (8), às 19h30; confira programação:
  • 04/11 (segunda-feira) - Biologia
  • 05/11 (terça-feira) - Matemática (álgebra)
  • 06/11 (quarta-feira) - Química
  • 07/11 (quinta-feira) - Matemática (geometria)
  • 08/11(sexta-feira) - Física

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