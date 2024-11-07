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Enem: reveja segunda parte da live com dicas de Matemática para pontuar bem

Professor do Gama Pré-Vestibular faz revisão de geometria para quem quer melhorar preparo para a prova; reveja transmissão em A Gazeta

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 10:14

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

07 nov 2024 às 10:14
Faltando apenas três dias para a segunda e última etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os candidatos podem se preparar ainda mais para enfrentar a prova de Exatas do maior vestibular do país. Nesta quinta-feira (7), A Gazeta transmitiu a segunda parte da revisão de Matemática para a avaliação, em parceria com o curso preparatório Gama Pré-Vestibular. O professor da instituição Handley Lopes comandou o aulão, que, desta vez, foi focado em geometria. 
Na última terça-feira (5), a série Enem na Mira transmitiu a primeira parte da revisão de Matemática, que aprofundou os conhecimentos em álgebra. O segundo dia do vestibular — que acontece no próximo domingo (10) — vai contar com 90 questões, sendo metade delas de Matemática e a outra metade dividida entre Biologia, Química e Física. 
As transmissões aconteceram ao longo desta semana e vão até amanhã (8). Reveja as lives e confira programação. 

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