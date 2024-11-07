Enem: reveja segunda parte da live com dicas de Matemática para pontuar bem

Faltando apenas três dias para a segunda e última etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os candidatos podem se preparar ainda mais para enfrentar a prova de Exatas do maior vestibular do país. Nesta quinta-feira (7), A Gazeta transmitiu a segunda parte da revisão de Matemática para a avaliação, em parceria com o curso preparatório Gama Pré-Vestibular. O professor da instituição Handley Lopes comandou o aulão, que, desta vez, foi focado em geometria.
Na última terça-feira (5), a série Enem na Mira transmitiu a primeira parte da revisão de Matemática, que aprofundou os conhecimentos em álgebra. O segundo dia do vestibular — que acontece no próximo domingo (10) — vai contar com 90 questões, sendo metade delas de Matemática e a outra metade dividida entre Biologia, Química e Física.
As transmissões aconteceram ao longo desta semana e vão até amanhã (8). Reveja as lives e confira programação.
- 04/11 (segunda-feira) - Biologia
- 05/11 (terça-feira) - Matemática (álgebra)
- 06/11 (quarta-feira) - Química
- 07/11 (quinta-feira) - Matemática (geometria)
- 08/11 (sexta-feira) - Física