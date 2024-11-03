Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Estudantes que fizerem os 2 dias de Enem terão parcela extra do Pé-de-Meia
Estadão

Estudantes que fizerem os 2 dias de Enem terão parcela extra do Pé-de-Meia

Programa estimula a permanência estudantil por meio de uma poupança paga pelo governo, que pode ser acessada no fim do terceiro ano do ensino médio

Publicado em 03 de Novembro de 2024 às 15:09

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 nov 2024 às 15:09
O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), associou o aumento no número de participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) à execução do programa Pé-de-Meia, que estimula a permanência estudantil por meio de uma poupança paga pelo governo e que pode ser acessada no fim do terceiro ano do ensino médio.
Em coletiva de imprensa ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro reforçou que alunos que fizerem o Enem neste e no próximo domingo, 10, vão receber uma parcela a mais do programa.
"Eu não tenho dúvidas, presidente, de que vários Estados hoje dobraram o número de alunos no Enem porque o senhor decidiu criar uma da maiores políticas de incentivo ao aluno na permanência no ensino médio e na realização do Enem", afirmou. Ele e Lula visitaram pela manhã o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília, onde foi montada a sala de situação para monitoramento da prova.
Os estudantes fazem neste domingo a primeira prova do Enem, que terá questões de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. O exame continua no domingo seguinte, 10, com Matemática e Ciências da Natureza.
O ministro da Educação afirmou que houve aumento no número de inscritos em todas as faixas etárias e que a maioria dos participantes são mulheres e jovens - a edição deste ano tem 4,3 milhões de inscritos confirmados, ante 3,934 milhões no ano passado. Do total de candidatos em 2024, 1,617 milhão está concluindo o ensino médio. A maioria (60,59%) dos inscritos é mulher e se reconhece na cor parda (1.860.766), seguida da branca (1.788.622) e preta (533.861)
Lula esteve na sala de monitoramento acompanhado por Camilo e pelos ministros das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), e da Saúde, Nísia Trindade.
O presidente desejou uma boa prova aos estudantes e reforçou a importância da educação como símbolo de independência, especialmente para as mulheres. "Na hora que ela tem uma profissão, ela vai ter o mercado de trabalho para escolher, ela vai poder morar com quem ela quiser, ela não é obrigada a aguentar desaforo de ninguém, por isso é sagrado esse estudo e essa prova", afirmou o presidente.

Veja Também

Enem: tema de redação é 'Desafios para a valorização da herança africana no Brasil'

Perdeu a prova do Enem 2024? Veja se tem direito à reaplicação

Lula sobre Enem: 'Para nós, quanto mais pessoas forem aprovadas, melhor'

Lula também destacou que, para o governo, quanto mais pessoas forem aprovadas, melhor, ressaltando que o Brasil só será competitivo quando passar a "exportar sabedoria e inteligência". Ele ainda parabenizou Camilo Santana pelo aumento de 10% no número de inscritos para participar da prova.
"Camilo, queria te dar os parabéns e a todos que ajudaram porque o crescimento das pessoas que se inscreveram e que estão participando, a diferença das pessoas que se inscreveram esse ano para o ano passado, por Estado, é uma coisa muito extraordinária. Significa que nós estamos no caminho certo", disse Lula.
Camilo afirmou que todos os Estados aumentaram a adesão à prova e, em alguns casos, dobraram o número de participantes. Ele citou como exemplo São Paulo, que partiu de 44% para mais de 80% no número de participantes. Outra unidade federativa mencionada foi o Acre, que saltou de 53% de adesão para 100%.
Segundo o ministro, oito Estados do Nordeste tiveram 100% dos alunos do ensino médio inscritos para fazer o exame. "A gente considera que isso é um efeito muito forte do Programa Pé-de-Meia."
O Estadão questionou o ministro se o desempenho dos alunos no Enem será decisivo para a manutenção da política pública do Pé-de-Meia, mas Camilo se restringiu a dizer que o exame é importante para a vida dos alunos por ser a porta de entrada para o ensino superior.

LEIA MAIS SOBRE ENEM

Veteranos do Enem no ES fazem prova de novo para realizar sonhos

Enem no ES: mães ficam do lado de fora do portão torcendo pelos filhos

Grupo distribui kits e faz oração para candidatos do Enem em Vitória

Estudantes do ES fazem Enem pela primeira vez: 'Orei antes de vir'

Vendedores ambulantes do ES aproveitam dia de Enem para faturar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente
Imagem de destaque
Tons de marrom: veja como eles têm ganhado força na arquitetura
Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados