Aprovada lei que aumenta repasse de ICMS a cidade com nota boa na Educação

Desempenho educacional dos municípios vai ter um peso maior na hora da distribuição dos recursos do ICMS Crédito: Freepik

Quando o governador Renato Casagrande apresentou o projeto na semana passada à Assembleia Legislativa, durante prestação de contas, ele disse que a proposta é que o Índice de Participação dos Municípios (IPM) leve em consideração o desempenho dos municípios no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), para que possam receber um volume maior ou menor de recursos. "Estamos definindo como critério para o repasse dos recursos a qualidade da educação, falou na ocasião.

Na manhã desta quarta-feira (16), os parlamentares apreciaram o projeto em reunião conjunta das comissões de Justiça, Educação e Finanças. Depois, em plenário, foi aprovado com votos contrários de Sergio Majeski e Iriny Lopes.

COMO VAI FUNCIONAR

Do ICMS arrecadado no Espírito Santo, 25% são distribuídos aos municípios, conforme determina a legislação. Para o repasse de um quarto desse montante leva-se em consideração a adoção de cinco critérios atualmente: índice de qualidade educacional; comercialização de produtos agrícolas, agropecuários e hortigranjeiros; quantidade de propriedades rurais; prestação de serviços de saúde e tamanho do território de cada uma das 78 cidades. O projeto aprovado aumenta o peso do critério educacional nessa partilha, segundo informações da Assembleia Legislativa.