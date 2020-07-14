Apostador de Linhares acerta a quina da Mega e leva mais de R$ 100 mil

Além do apostador de Linhares, outras três apostas do Espírito Santo acertaram cinco números no concurso 2278 Crédito: Reprodução

Uma aposta realizada em uma lotérica no Centro de Linhares , no Norte do Estado, faturou parte do prêmio da Mega-Sena, no sorteio do último sábado (11). O apostador acertou cinco, dos seis números do concurso 2278 e garantiu a quantia de R$ 106.922,58. Como ninguém acertou os seis números, 98 apostas de todo o país dividiram o prêmio da quina.

De acordo com o detalhamento das apostas ganhadoras, o contemplado participou do sorteio com uma combinação de 8 números. Aposta que, segundo a Caixa, custa R$ 126,00. Nesse caso, a probabilidade de acerto é de 1 em 1,7 milhão.

Para se ter uma ideia, as apostas tradicionais, que é quando o apostador escolhe uma combinação de seis números, com investimento de R$ 4,50, as chances de acerto são de uma em 50 milhões na Sena, seguido de 1 em 154 mil na Quina e 1 em 2 mil na Quadra.

A Caixa foi procurada pela reportagem de A Gazeta para informar se o apostador já compareceu a uma das agências para retirar o prêmio. No entanto, até o momento, o banco ainda não se posicionou.

CAPIXABAS COM SORTE

No mesmo sorteio da Mega Sena realizado no último sábado (11), outras três apostas do Espírito Santo acertaram cinco dos seis números do concurso 2278. As apostas feitas em lotéricas dos municípios de Apiacá, Baixo Guandu e Vitória vão receber a quantia de R$ 35.640,86.