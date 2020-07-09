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Loterias

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 40 milhões

Próximo sorteio será no sábado, 11 de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 09:17

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 09:17

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Nenhum apostador acertou os seis números da Mega-Sena sorteados nesta quarta-feira (8) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.
Os números sorteados no concurso 2.277 foram: 10 - 22 - 23 - 37 - 53 - 60.
Na quina, 89 apostadores ganharam R$ 31.990,12. Os 5.597 ganhadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 726,69.
A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena. O concurso 2.277 será no sábado (11).
As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$4,50.

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