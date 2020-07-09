Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 40 milhões

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Nenhum apostador acertou os seis números da Mega-Sena sorteados nesta quarta-feira (8) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Os números sorteados no concurso 2.277 foram: 10 - 22 - 23 - 37 - 53 - 60.

Na quina, 89 apostadores ganharam R$ 31.990,12. Os 5.597 ganhadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 726,69.

A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena. O concurso 2.277 será no sábado (11).

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet.