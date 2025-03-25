Quiosque estava cercado por tapumes desde dezembro de 2024 Crédito: João Barbosa [31/01/2025]

A ação, segundo a defesa do quiosque, era contrária à decisão expedida na quinta. No documento, emitido pelo juiz Marco Antônio Barbosa de Souza, era determinada a “imediata desinterdição do estabelecimento comercial, possibilitando a retomada de suas atividades” e “devolução imediata de todos os bens apreendidos, incluindo mobiliário e alimentos perecíveis”.

“No dia 20, o magistrado concedeu a desinterdição, mas o município se negou a cumprir tal decisão. Fomos barrados”, disse Rogério Feitosa, advogado do Quiosque do Vitalino.

Diante da negativa, a defesa, feita por Rogério e também pelo advogado Márcio Bruzzi, voltou à Justiça em busca de nova decisão. Já na segunda-feira (24), outro ofício expedido determinou que a abertura do quiosque estava autorizada até mesmo com “cumprimento forçado da ordem judicial de desinterdição, inclusive com uso de força policial”.

Your browser does not support the audio element. Após decisão judicial e uso de força policial, quiosque reabre em Vila Velha

“Só conseguimos entrar por volta de 2h30 da manhã [desta terça-feira]. A Guarda Municipal de Vila Velha estava lá na região e tentou nos barrar. Só entramos com a polícia”, destacou a defesa, sinalizando que o espaço está funcionando normalmente com as atividades comerciais.

Prefeitura rebate decisão

Do outro lado, a Prefeitura de Vila Velha informou que recebeu, com surpresa, a decisão judicial sobre a desinterdição do espaço. Segundo a gestão do município canela-verde, o primeiro ofício só chegou na prefeitura na noite de sexta-feira (21).

“A gestão municipal entende que a decisão não considerou fatos posteriores, como a rescisão do Contrato de Concessão por decisão da gestão municipal ocorrida no dia 14/03/2025, o que tornaria sua execução inviável devido à inexistência de vínculo contratual entre as partes. Uma vez que, sem contrato vigente, não há interdição”, pontuou o Executivo municipal.

Ainda segundo a prefeitura, a defesa do quiosque sustenta que a decisão permite a retomada das atividades, mesmo sem contrato vigente. “No entanto, a legislação federal de concessões não autoriza a exploração de área pública para fins lucrativos sem um contrato formal com o poder público”, destacou a Prefeitura de Vila Velha, em nota enviada à reportagem de A Gazeta.

A defesa, por sua vez, destacou que “após duas tentativas, com resistência por parte da municipalidade, o quiosque foi desinterditado e o processo seguirá seu curso, aguardando decisão do Tribunal de Justiça”.

Irregularidades apontadas pela prefeitura

Em janeiro, o Quiosque do Vitalino teve seu contrato encerrado pela Prefeitura de Vila Velha . Segundo a gestão municipal, o espaço instalado na Praia de Itaparica foi alvo de um processo de rescisão unilateral do contrato. O interesse em encerrar a concessão já havia sido comunicado pela prefeitura, quando a interdição foi anunciada em dezembro de 2024. A conclusão da rescisão foi oficializada em março, como pontua o Executivo.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o motivo para a interdição e o consequente fim do contrato foi baseado em função de o estabelecimento descumprir normais legais de funcionamento, bem como ter desrespeitado a legislação ambiental, já que teria invadido e desmatado uma área de restinga da praia. De acordo com a administração municipal, pelo menos 15 boletins de ocorrência estão registrados em relação ao local. Em um deles, ainda é destacada a conduta de desobediência, resistência e desacato por parte do proprietário.

“Além de crimes ambientais, também vêm sendo registrados, através da fiscalização, outras irregularidades, a exemplo de não cumprimento das normas sanitárias. Foram encontrados no estabelecimento, na última fiscalização, alimentos sem procedência, sem identificação e validade, além de um ambiente de manipulação inadequado, sujo e sem organização”, divulgou a gestão canela-verde.

O quiosque também já foi alvo de reclamações da vizinhança por conta de barulho e confusões no local. Em um único dia, o estabelecimento chegou a receber 11 notificações e três autos de infrações e apreensão de materiais, conforme cita a prefeitura.

Segundo sinalizado pela prefeitura vila-velhense na interdição do espaço, a quantidade de cadeiras e mesas ultrapassava o número permitido pelas regras do município. Algumas eram colocadas até no calçadão e bancos ficavam perto da área de restinga, podendo estar descumprindo uma lei ambiental, conforme a administração.

Eram 92 mesas, sendo 50 a quantidade permitida;

Espaço tinha 478 cadeiras, sendo 200 a quantidade liberada;



Foram flagrados 49 bancos rodeando 19 mesas, sendo que não é permitido lounge (mesas rodeadas por bancos de madeira);



Havia um minipalco, que não é permitido;



Três tendas foram instaladas no espaço e somente uma era permitida.

