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Saúde

ES recebe 116 mil doses de vacina contra a gripe; veja grupos prioritários

Primeiro lote dos imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde será distribuído para as mais de 700 salas de vacinação em todo o Estado; campanha de vacinação está marcado para o dia 7 de abril

Publicado em 25 de Março de 2025 às 11:18

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

25 mar 2025 às 11:18
Estado recebeu primeiro lote dos imunizantes e campanha de vacinação deve começar no próximo dia 7
Estado recebeu primeiro lote dos imunizantes e campanha de vacinação deve começar no próximo dia 7 Crédito: Tomaz Silva / Agência Brasil
Em meio à campanha de reforço na vacinação contra a gripe, o Espírito Santo recebeu, na segunda-feira (24), 116 mil doses do imunizante contra a doença através do Ministério da Saúde. A distribuição, iniciada na última semana para todo o país, ainda prevê 35 milhões de doses aos brasileiros. Segundo a pasta, o início da campanha de vacinação está marcado para o dia 7 de abril para todo o público-alvo, com estratégia de aplicação mantida ao longo de todo o ano.
Em solo capixaba, as vacinas já têm distribuição planejada pela Secretária de Estado de Saúde (Sesa). Segundo o órgão, as doses estarão disponíveis nas mais de 700 salas de vacinação em todo o Estado e, com a distribuição do lote completo de vacinas, quase 350 mil crianças de 6 meses a menores de 6 anos devem ser imunizadas, assim como 680 mil idosos com mais de 60 anos e mais de 39 mil gestantes ao longo do ano.
Para alcançar os números, a Sesa orienta ainda que os municípios, assim que tiverem as doses disponíveis em seus territórios, que iniciem a oferta da imunização aos públicos-alvo que compõem o grupo especial da estratégia de vacinação contra a gripe.
Segundo o Ministério da Saúde, para além dos grupos prioritários que já fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos, o público-alvo da estratégia também é formado por:
ES recebe 116 mil doses de vacina contra a gripe; veja grupos prioritários
  • Trabalhadores da área da saúde;
  • Puérperas;
  • Professores dos ensinos básico e superior;
  • Povos indígenas;
  • Pessoas em situação de rua;
  • Profissionais das forças de segurança e de salvamento;
  • Profissionais das Forças Armadas;
  • Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);
  • Pessoas com deficiência permanente;
  • Caminhoneiros;
  • Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);
  • Trabalhadores portuários;
  • Trabalhadores dos Correios;
  • Funcionários do sistema de privação de liberdade;
  • População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

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A meta nacional é vacinar 90% dos grupos prioritários, com estimativa de público-alvo em cerca de 50 milhões de pessoas, em uma campanha a ser realizada em dois momentos: 
  • Primeiro semestre: março/abril, nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul
  • Segundo semestre: setembro, na Região Norte, alinhando-se ao período de maior circulação viral na região.
No Espírito Santo, até a semana epidemiológica 10 (até o dia 8 de março), foram notificados 295 casos de influenza por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo 37 confirmados e uma morte. Em 2024, durante todo o ano, foram 4.630 notificações, 501 casos confirmados e 51 mortes.
Um estudo realizado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA aponta que no Brasil e em mais quatro países da América do Sul, a vacinação contra a influenza reduz em 35% o risco de hospitalização associada ao vírus entre grupos de alto risco. Para pessoas com comorbidades, a redução foi de 58,7%. Já para crianças pequenas e idosos a redução foi de 39% e 31,2% respectivamente.
A vacina contra influenza de 2025 conterá as seguintes cepas: H1N1, H3N2 e B. A administração pode ser feita junto a outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. O imunizante é contraindicado para crianças menores de 6 meses e pessoas com histórico de anafilaxia grave após doses anteriores.

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