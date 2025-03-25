ES recebe 116 mil doses de vacina contra a gripe; veja grupos prioritários

Estado recebeu primeiro lote dos imunizantes e campanha de vacinação deve começar no próximo dia 7 Crédito: Tomaz Silva / Agência Brasil

Em meio à campanha de reforço na vacinação contra a gripe, o Espírito Santo recebeu, na segunda-feira (24), 116 mil doses do imunizante contra a doença através do Ministério da Saúde . A distribuição, iniciada na última semana para todo o país, ainda prevê 35 milhões de doses aos brasileiros. Segundo a pasta, o início da campanha de vacinação está marcado para o dia 7 de abril para todo o público-alvo, com estratégia de aplicação mantida ao longo de todo o ano.

Em solo capixaba, as vacinas já têm distribuição planejada pela Secretária de Estado de Saúde (Sesa). Segundo o órgão, as doses estarão disponíveis nas mais de 700 salas de vacinação em todo o Estado e, com a distribuição do lote completo de vacinas, quase 350 mil crianças de 6 meses a menores de 6 anos devem ser imunizadas, assim como 680 mil idosos com mais de 60 anos e mais de 39 mil gestantes ao longo do ano.

Para alcançar os números, a Sesa orienta ainda que os municípios, assim que tiverem as doses disponíveis em seus territórios, que iniciem a oferta da imunização aos públicos-alvo que compõem o grupo especial da estratégia de vacinação contra a gripe.

Segundo o Ministério da Saúde, para além dos grupos prioritários que já fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos, o público-alvo da estratégia também é formado por:

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Trabalhadores da área da saúde;

Puérperas;



Professores dos ensinos básico e superior;



Povos indígenas;



Pessoas em situação de rua;



Profissionais das forças de segurança e de salvamento;



Profissionais das Forças Armadas;



Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);



Pessoas com deficiência permanente;



Caminhoneiros;



Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);



Trabalhadores portuários;



Trabalhadores dos Correios;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;



População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).



A meta nacional é vacinar 90% dos grupos prioritários, com estimativa de público-alvo em cerca de 50 milhões de pessoas, em uma campanha a ser realizada em dois momentos:

Primeiro semestre: março/abril, nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul

março/abril, nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul Segundo semestre: setembro, na Região Norte, alinhando-se ao período de maior circulação viral na região.

No Espírito Santo, até a semana epidemiológica 10 (até o dia 8 de março), foram notificados 295 casos de influenza por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo 37 confirmados e uma morte. Em 2024, durante todo o ano, foram 4.630 notificações, 501 casos confirmados e 51 mortes.

Um estudo realizado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA aponta que no Brasil e em mais quatro países da América do Sul, a vacinação contra a influenza reduz em 35% o risco de hospitalização associada ao vírus entre grupos de alto risco. Para pessoas com comorbidades, a redução foi de 58,7%. Já para crianças pequenas e idosos a redução foi de 39% e 31,2% respectivamente.