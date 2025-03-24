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Escolas da Serra oferecem vagas para Educação de Jovens e Adultos

"Chamadão da EJA" teve início nesta segunda-feira (24) e vai até o próximo dia 31, em 10 unidades de ensino do município
Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

24 mar 2025 às 16:21

Publicado em 24 de Março de 2025 às 16:21

A Secretaria Municipal de Educação da Serra realiza, a partir desta segunda-feira (24), o “Chamadão da EJA”. Ao todo, 10 escolas da rede municipal estão com vagas disponíveis para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os interessados em se matricular nessa modalidade de ensino devem procurar uma das instituições participantes até o dia 31 de março.
Para realizar a matrícula é preciso atender alguns requisitos: ter mais de 15 anos; ser residente da Serra e não ter concluído o ensino fundamental. Além disso, é necessário possuir documento de identificação com foto; documento do responsável (se for menor de idade); certidão de casamento do estudante (se for casado); e comprovante de residência.
A matrícula deve ser realizada na escola escolhida pelo candidato, seguindo o horário de funcionamento da secretaria de cada unidade. Veja a seguir a lista de instituições que ofertam o EJA:
  • Emef Aureniria Correa Pimentel - Novo Horizonte
  • Emef Belvedere - Bairro Industrial
  • Emef Flor de Cactus - Dr. Pedro Feu Rosa 
  • Emef Jonas Farias - Nova Carapina 
  • Emef Julite Miranda Freitas - Nova Almeida 
  • Emef Prof. Luiz Baptista - Jardim Tropical 
  • Emef Profª. Alba Lilia Castelo Miguel - Vista da Serra 
  • Emef Serrana - Centro da Serra 
  • Emef Sonia Regina G. Rezende Franco - Serra Dourada I
  • Emef Manoel Vieira Lessa - Serra

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