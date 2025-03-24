Escolas da Serra oferecem vagas para Educação de Jovens e Adultos

A Secretaria Municipal de Educação da Serra realiza, a partir desta segunda-feira (24), o “Chamadão da EJA”. Ao todo, 10 escolas da rede municipal estão com vagas disponíveis para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os interessados em se matricular nessa modalidade de ensino devem procurar uma das instituições participantes até o dia 31 de março.
Para realizar a matrícula é preciso atender alguns requisitos: ter mais de 15 anos; ser residente da Serra e não ter concluído o ensino fundamental. Além disso, é necessário possuir documento de identificação com foto; documento do responsável (se for menor de idade); certidão de casamento do estudante (se for casado); e comprovante de residência.
A matrícula deve ser realizada na escola escolhida pelo candidato, seguindo o horário de funcionamento da secretaria de cada unidade. Veja a seguir a lista de instituições que ofertam o EJA:
- Emef Aureniria Correa Pimentel - Novo Horizonte
- Emef Belvedere - Bairro Industrial
- Emef Flor de Cactus - Dr. Pedro Feu Rosa
- Emef Jonas Farias - Nova Carapina
- Emef Julite Miranda Freitas - Nova Almeida
- Emef Prof. Luiz Baptista - Jardim Tropical
- Emef Profª. Alba Lilia Castelo Miguel - Vista da Serra
- Emef Serrana - Centro da Serra
- Emef Sonia Regina G. Rezende Franco - Serra Dourada I
- Emef Manoel Vieira Lessa - Serra