Passageira desmaia em Transcol: 'Lotação, ar-condicionado não dá conta'

Mulher sendo resgatada após passar mal em ônibus Crédito: Roberto Prati

Uma passageira passou mal e desmaiou dentro de um ônibus do Sistema Transcol na manhã desta terça-feira (25), na Rodovia das Paneleiras, em Vitória. Ela estava em um coletivo da linha 509 (Terminal de Carapina/Terminal de Campo Grande), e, segundo relato de passageiros, o veículo estava lotado e o ar-condicionado não deu conta de resfriar o ambiente.

TV Gazeta, estava apurando informações sobre um acidente que aconteceu mais cedo no local, quando o ônibus parou no local. A passageira que desmaiou foi socorrida por uma equipe do O repórter Cristian Miranda, da, estava apurando informações sobre um acidente que aconteceu mais cedo no local, quando o ônibus parou no local. A passageira que desmaiou foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) por volta das 8h15 e levada para receber atendimento médico. Agentes da Guarda Municipal de Vitória, que estavam atendendo à ocorrência de colisão de trânsito, também prestaram apoio no atendimento à mulher.

Outra passageira, que se identificou apenas como Elizabete, que estava no mesmo ônibus e presenciou a situação, disse à reportagem da TV Gazeta que enfrentar coletivos superlotados é uma realidade diária. "Lotado todo dia, sem ar-condicionado. Com lotação, ar-condicionado não dá conta. Ficam todos os passageiros 'empilhados', falta dignidade para a gente", relatou. Além do desconforto na viagem, ela contou que a situação afeta seu trabalho. "Estou atrasada por causa disso".

Rotina complicada para quem depende dos coletivos

O desmaio aconteceu no mesmo dia em que o repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, acompanhou a rotina de outras pessoas que dependem do Sistema Transcol. Em Vila Velha, ele acompanhou a assistente administrativa Luziane de Souza, que enfrenta diariamente ônibus lotados. Ela pega ônibus da linha 626, já que vai de Jardim Marilandia, onde mora, até a Enseada do Sua, local em que trabalha.

"No terminal, vocês vão encontrar nossa realidade. Quem quer ir sentado, tem que formar uma segunda, terceira fila", desabafou Luziane.

Ônibus lotado na manhã desta terça-feira (25) Crédito: Rodrigo Gomes

"Principalmente para nós, mulheres, estar espremida dentro do ônibus é uma situação constrangedora" Luziane de Souza - Auxiliar administrativa

Outra passageira, a estudante de saúde Esther, disse que os atrasos no transporte público afetam até seus pacientes. "Quando dá o horário, os pacientes já estão na porta. Liguei e pedi para avisar que vou atrasar", contou.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informa que, atualmente, a linha 626 (Terminal de Itaparica/ Terminal de São Torquato, via Vale Encantado e Jardim Marilândia) conta com uma frota de nove veículos em operação. "A Companhia monitora todas as linhas do sistema, e quando há a necessidade, ajustes podem ser feitos. A linha será monitorada de perto para verificar se é necessário realizar alguma alteração na programação", disse a companhia.

Já sobre a passageira que desmaiou no coletivo do Transcol, a Ceturb-ES disse, em uma segunda nota, que o veículo onde o fato ocorreu já foi recolhido para averiguação, e só poderá voltar à operação após vistoria da companhia. "A manutenção do ar é realizada por cada empresa, de acordo com a orientação do fabricante. Diariamente, ao assumir o veículo, motoristas devem observar o funcionamento dos itens de segurança e do ar-condicionado. Caso um desses itens não esteja funcionando corretamente, eles devem reportar ao setor de manutenção para que o problema seja sanado e só depois o carro pode sair", afirmou.

Ainda conforme a companhia, "os usuários podem ajudar, entrando em contato com agentes da Ceturb-ES ou ligando para o 0800 039 1517, e relatar o problema, informando o dia, a hora, a linha e o número do veículo, para que ele possa ser identificado o problema seja solucionado. A Ceturb-ES, ao receber uma reclamação sobre o mau funcionamento do ar-condicionado determina o recolhimento imediato do veículo, e este só poderá voltar à operação após vistoria da companhia. Atualmente, dos cerca de 1,7 mil veículos, cerca de 900 são equipados com ar-condicionado", finalizou.

Às 18h15, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou, em nota, que empresa responsável pelo coletivo salientou que, o motorista acionou o Samu para prestar o atendimento necessário à passageira que passou mal.

Em relação ao ar-condicionado, o equipamento funcionava normalmente no momento da ocorrência. Foi o que pontou a vistoria realizada pela empresa no veículo.

Já o GVBus, por sua vez, informa que, desde 2019, as empresas operadoras do Sistema Transcol em parceria com o Governo do Estado, estão renovando a frota, com a substituição gradativa dos ônibus antigos por veículos novos. Já são 900 novos ônibus entregues à população, em 5 anos (2019 a 2024) - uma renovação de 60% da frota -, sendo todos os veículos equipados com ar-condicionado, wi-fi, elevador para cadeirante, câmeras de videomonitoramento e motor sustentável, incluindo o Euro 6, que emite até 80% menos poluentes que os motores convencionais. Para 2025, a previsão é que novos veículos com ar sejam adquiridos.