Moradores de região ocupada em Vila Velha invadem prefeitura; vídeo

Moradores que compõem a ocupação da região conhecida como Vila Esperança, em Vila Velha, invadiram, na manhã desta terça-feira (25), a Prefeitura de Vila Velha. O grupo protesta contra a ordem judicial que determina a desocupação da área onde moram. A decisão foi tomada em janeiro, e a data limite para a retirada dos moradores é o próximo dia 28.

A Vila Esperança se estende pelos bairros de Normília da Cunha e Jabaeté. Segundo os moradores, a ocupação já dura entre oito e dez anos. A líder comunitária Adriana Paranhos, conhecida como "Baiana", disse que, após a invasão, os manifestantes, incluindo crianças e idosos, ficaram retidos por agentes da Guarda em uma sala no segundo pavimento da prefeitura.

Adriana Paranhos, a Baiana, é a lider comunitária da região Crédito: Fernando Madeira/A Gazeta

Segundo a líder comunitária, em entrevista ao repórter fotográfico de A Gazeta, Fernando Madeira, o grupo reivindica a revogação da desocupação da área e busca diálogo com a Prefeitura.

"São mais de 500 crianças, pessoas idosas, pessoas que vivem do salário mínimo. Lá não tem bandido, lá tem trabalhadores que acordam de madrugada, que pegam o bonde lotado para botar comida na mesa. E hoje eles tão querendo tirar de nós essa moradia. Em 2020 a gente tinha um decreto feito pelo prefeito Max Filho, na época, dando a área todinha para moradia social. E o atual prefeito Arnaldinho Borgo foi lá e revogou esse decreto sem nos comunicar, sem ir lá saber dessas famílias, sabia que lá tinha família. Espero que ele (prefeito) nos ouça, porque nós vamos continuar com as nossas manifestações, a nossa ideia é pedir apoio civil de toda a sociedade, nós não viremos, não vamos sair da ocupação, porque o direito da terra é nosso", disse Baiana

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que foi acionada na manhã desta terça-feira (25) para verificar uma manifestação que estaria ocorrendo na Prefeitura de Vila Velha. De acordo com as informações, aproximadamente 70 pessoas manifestavam na parte externa da sede devido a uma reintegração de posse em Jabaeté. A guarnição esteve no local e deu apoio à Guarda Municipal, que ficou responsável pelo registro da ocorrência.

Moradores de Vila Esperança, incluindo crianças, protestam na Prefeitura de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira/A Gazeta

O que diz a Prefeitura de Vila Velha

Em nota, a Prefeitura de Vila Velha informa que as comunidades conhecidas como Vila Esperança e Vale Conquista, na região de Jabaeté, estão localizadas em área particular e, por determinação da Justiça, há uma ordem de reintegração de posse. A prefeitura não é parte integrante dessa ação judicial.

A Prefeitura se solidariza com os moradores e se colocou à disposição deles. Ainda hoje haverá uma reunião com a comissão formada por representantes dessas comunidades para tratar do assunto. O município vai dar o apoio no que tiver ao seu alcance e dentro dos princípios legais.