Homem tenta trocar celular roubado por drogas e apanha de traficantes em Vila Velha

Viatura atingida por tiros em Gurigica, Vitória Crédito: Oliveira Alves

Um homem foi espancado por traficantes após tentar trocar um celular roubado por drogas em Terra Vermelha, Vila Velha . A agressão aconteceu por volta de 4h da madrugada desta terça-feira (25), cerca de meia hora depois dele, segundo a polícia, ter roubado o aparelho, em Riviera da Barra, no mesmo município.

A agressão começou na boca de fumo, onde são vendidas as drogas, após quem tomava conta do local descobrir que o eletrônico era roubado. Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi perseguido até um terreno baldio, onde ficou até a chegada a Polícia Militar. Os ferimentos foram tão intensos que ele acabou desacordado.

Ao encontrar o homem, ainda inconsciente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), identificou um tiro na perna do suspeito de cometer o assalto.

Vítima ia trabalhar

A vítima que teve o celular roubado, um auxiliar de produção, que não quis se identificar, contou ter sido pego de surpresa enquanto saía para trabalhar. Ele teria ficado ainda na mira da arma ao entregar o celular por volta de 3h30 da madrugada.

“O vagabundo me abordou levantou a cintura e colocou o 38 (arma) para mim e perguntou ‘cadê os pertences?’ Falei que não tinha nada. Ai tirou um 38, apontou para meu lado, e disse que, se eu corresse, ele ia me dar um tiro. Ai eu fiz o que? Eu levantei, ele pegou o meu bolso, tirou meu celular, mandou eu correr e virou as costas, mandou eu me afastar e ele pegou a bicicleta e saiu correndo”, explicou o auxiliar.

Conforme o boletim, o suspeito tinha um mandado aberto de recaptura. O homem que apanhou está internado sob escolta no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória . A Polícia Civil foi demandada para mais informações. Quando houver retorno a matéria será atualizada.