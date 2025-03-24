Dupla suspeita de assaltar turista na Praia da Costa é presa após perseguição em Vila Velha

Uma perseguição que durou oito minutos terminou na prisão de dois homens em Residencial Coqueiral, Vila Velha, nesta segunda-feira (24). A dupla recebeu a ordem de parada em Cobilândia após a Guarda Municipal identificar que o carro onde estavam os suspeitos foi usado em um assalto a turista na Praia da Costa, no município canela-verde, na quarta-feira (19).
“Ele veio de Cariacica, adentrou o município, a muralha eletrônica conseguiu captar e foi passado para equipe de moto, que tentou fazer a abordagem, mas não obedeceram. Ele saiu de Cobilândia, passou pela Lindenberg, entrou em Santa Inês, Soteco, Boa Vista. Transitou pela contramão, bateu em vários veículos”, contou o Agente Fabrício.
Durante a fuga, o veículo chegou ainda a derrubar uma moto que estava estacionada para poder abrir caminho e passar. Conforme o agente, vários outros automóveis ficaram amassados e arranhados pelo caminho.
Durante o acompanhamento, um dos suspeitos dispensou uma quantidade de haxixe e a situação apenas teve fim na casa de um deles. Conforme a Guarda, eles acionaram o controle para a abertura do portão e um deles correu para dentro da residência. Já o outro acabou detido no carro.
“O turista confirmou que um deles que fez esse assalto, o outro ele não confirmou. Na fuga ele foi dispensando algumas drogas no caminho. Aí a gente conseguiu recolher, porque estávamos em cinco. A equipe de moto, alguns paravam, recolhiam droga e prosseguiam para encontrar o restante da equipe”, explicou Fabrício.
Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia. Além do assalto ao turista, os dois são suspeitos de cometer outros assaltos na região.
A Polícia Civil foi demandada para mais detalhes da ocorrência.