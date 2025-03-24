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Arma irregular

Adolescente é apreendido com arma após denúncia de moradora em Vila Velha

Ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (24), no bairro Vila Garrido

Publicado em 24 de Março de 2025 às 18:05

Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 

24 mar 2025 às 18:05
Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde desta segunda-feira (24) após uma ação policial no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. A ocorrência começou quando uma mulher de 70 anos procurou ajuda, informando que havia um indivíduo armado dentro da residência dela.
Em nota a Polícia Militar informou que no interior da casa, foi encontrado o jovem com um revólver calibre 380. Sob a cama, havia cinco munições intactas e uma deflagrada. O suspeito, que não teve a identidade divulgada por ser menor de idade, foi levado à Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).
A Reportagem de A Gazeta recebeu vídeos de trocas de tiro na região que teriam ocorrido nesta tarde, porém não houve confirmação por parte da polícia se de fato o tiroteio ocorreu e ainda a relação entre os casos. 
Adolescente é apreendido com arma após denúncia de moradora em Vila Velha

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