Adolescente é apreendido com arma após denúncia de moradora em Vila Velha

Em nota a Polícia Militar informou que no interior da casa, foi encontrado o jovem com um revólver calibre 380. Sob a cama, havia cinco munições intactas e uma deflagrada. O suspeito, que não teve a identidade divulgada por ser menor de idade, foi levado à Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).