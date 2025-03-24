O crime foi registrado por uma câmera de segurança (veja acima), que mostra o suspeito se aproximando do veículo da vítima e atirando enquanto ela estava ao volante. Em seguida, o carro desce a rua desgovernado e colide com o portão de uma residência. Jedson morreu no local.

Preso suspeito de matar motorista ao volante em Nova Venécia Crédito: Leitor A Gazeta

Segundo o delegado Wilian Dobrovosk, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), houve "um minucioso trabalho de investigação que reuniu diversos elementos probatórios, incluindo registros de câmeras de segurança, análise de telefonia e depoimentos de testemunhas".

"As investigações apontam que o homicídio está diretamente relacionado ao tráfico de drogas na região. A prisão representa o compromisso da Polícia Civil com o esclarecimento de crimes contra a vida", destacou o delegado.