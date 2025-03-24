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Crime em setembro

Preso suspeito de matar motorista ao volante em Nova Venécia

Jedson Márcio Monteiro, de 31 anos, foi morto dentro do carro em que ele dirigia, no bairro Margareth; polícia aponta o tráfico de drogas como motivação do crime

Publicado em 24 de Março de 2025 às 16:38

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

24 mar 2025 às 16:38
Um homem de 23 anos foi preso nesta segunda-feira (24) suspeito de assassinar Jedson Márcio Monteiro, de 31 anos, em 19 de setembro do ano passado, no bairro Margareth, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A prisão ocorreu em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar. O nome do suspeito não foi divulgado, mas a polícia aponta o tráfico de drogas como motivação do homicídio.
O crime foi registrado por uma câmera de segurança (veja acima), que mostra o suspeito se aproximando do veículo da vítima e atirando enquanto ela estava ao volante. Em seguida, o carro desce a rua desgovernado e colide com o portão de uma residência. Jedson morreu no local.
Preso suspeito de matar motorista ao volante em Nova Venécia
Preso suspeito de matar motorista ao volante em Nova Venécia Crédito: Leitor A Gazeta
Segundo o delegado Wilian Dobrovosk, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), houve "um minucioso trabalho de investigação que reuniu diversos elementos probatórios, incluindo registros de câmeras de segurança, análise de telefonia e depoimentos de testemunhas". 
"As investigações apontam que o homicídio está diretamente relacionado ao tráfico de drogas na região. A prisão representa o compromisso da Polícia Civil com o esclarecimento de crimes contra a vida", destacou o delegado. 
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça. Os investigadores apuram a suspeita de envolvimento de mais gente no homicídio.

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