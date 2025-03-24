Preso suspeito de matar motorista ao volante em Nova Venécia

Um homem de 23 anos foi preso nesta segunda-feira (24) suspeito de assassinar Jedson Márcio Monteiro, de 31 anos, em 19 de setembro do ano passado, no bairro Margareth, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A prisão ocorreu em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar. O nome do suspeito não foi divulgado, mas a polícia aponta o tráfico de drogas como motivação do homicídio.
O crime foi registrado por uma câmera de segurança (veja acima), que mostra o suspeito se aproximando do veículo da vítima e atirando enquanto ela estava ao volante. Em seguida, o carro desce a rua desgovernado e colide com o portão de uma residência. Jedson morreu no local.
Segundo o delegado Wilian Dobrovosk, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), houve "um minucioso trabalho de investigação que reuniu diversos elementos probatórios, incluindo registros de câmeras de segurança, análise de telefonia e depoimentos de testemunhas".
"As investigações apontam que o homicídio está diretamente relacionado ao tráfico de drogas na região. A prisão representa o compromisso da Polícia Civil com o esclarecimento de crimes contra a vida", destacou o delegado.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça. Os investigadores apuram a suspeita de envolvimento de mais gente no homicídio.