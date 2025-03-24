Pai e filho são resgatados e pescador desaparece após barco afundar no ES

Dois pescadores de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, que são pai e filho, foram resgatados no último domingo (23) em alto-mar após o barco em que estavam naufragar no Litoral do Estado. Um terceiro tripulante, um pescador morador de Pontal, em Marataízes, está desaparecido. Segundo relato de uma familiar de Saith Simões Gabriel, de 46 anos, ele sempre trabalhou com pesca.
A informação que a família recebeu dos sobreviventes do naufrágio é que o barco quebrou no sábado (15), e os três pescadores ficaram a deriva até quinta-feira (20), quando a embarcação afundou totalmente.
Saith Simões Gabriel teria se jogado no mar, apoiado em uma tábua, dizendo que seguiria para terra para procurar ajuda, mas desde então desapareceu e não foi mais visto. A água estava gelada e ele estaria já desorientado, segundo os colegas.
Uma embarcação que passava próxima ao local do naufrágio viu os pescadores agarrados a uma boia do barco e os resgatou até Jacaraípe, na Serra. Pai e filho foram encaminhados a um hospital no município, onde seguiam internados até a publicação desta matéria.
A Capitania dos Portos informou que a embarcação pesqueira Ana Júnior naufragou a cerca de 26 milhas (aprox. 48 km) náuticas de Jacaraípe e os pescadores foram resgatados por uma embarcação de nome Xexéu Pescados. A Marinha do Brasil iniciou as buscas pelo homem desaparecido com o apoio da Capitania dos Portos e do Navio-Patrulha APA. Um inquérito será aberto para investigar o ocorrido.