Pai e filho são resgatados e pescador desaparece após barco afundar no ES

Dois pescadores de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, que são pai e filho, foram resgatados no último domingo (23) em alto-mar após o barco em que estavam naufragar no Litoral do Estado. Um terceiro tripulante, um pescador morador de Pontal, em Marataízes , está desaparecido. Segundo relato de uma familiar de Saith Simões Gabriel, de 46 anos, ele sempre trabalhou com pesca.

A informação que a família recebeu dos sobreviventes do naufrágio é que o barco quebrou no sábado (15), e os três pescadores ficaram a deriva até quinta-feira (20), quando a embarcação afundou totalmente.

Saith Simões Gabriel teria se jogado no mar, apoiado em uma tábua, dizendo que seguiria para terra para procurar ajuda, mas desde então desapareceu e não foi mais visto. A água estava gelada e ele estaria já desorientado, segundo os colegas.

Embarcação de Itapemirim naufraga no litoral do ES e tripulante está desaparecido Crédito: Arquivo da família

Uma embarcação que passava próxima ao local do naufrágio viu os pescadores agarrados a uma boia do barco e os resgatou até Jacaraípe, na Serra. Pai e filho foram encaminhados a um hospital no município, onde seguiam internados até a publicação desta matéria.