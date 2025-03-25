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Colisão

Jovem motociclista morre em acidente com carro em Ecoporanga

Batida entre moto e carro ocorreu na tarde de segunda-feira (24). Fábio Henrique Santana dos Santos, de 23 anos, morreu no local

Publicado em 25 de Março de 2025 às 08:21

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

25 mar 2025 às 08:21
Um jovem de 23 anos, identificado como Fábio Henrique Santana dos Santos, morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava – uma Honda CG 150 – e um Volkswagen Gol, na tarde de segunda-feira (24). A colisão ocorreu na BR 342, zona rural de Ecoporanga, no Norte do Espírito Santo, e foi registrado por uma câmera de videomonitoramento.
As imagens registradas pelas câmeras mostram o momento em que o carro faz uma conversão na pista e atinge o motociclista, que acaba arremessado contra uma cerca de estacas. Fábio Henrique morreu no local.
Motociclista morre em acidente com carro em Ecoporanga; veja vídeo
À esquerda, local do acidente, e à direita, a vítima, Fábio Henrique Santana dos Santos Crédito: Leitor | A Gazeta / Redes sociais
Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) esteve no local e confirmou a morte do jovem, que seguia de Nova Venécia em direção ao distrito de Joassuba, no interior de Ecoporanga. No carro estavam o motorista e a mãe dele. Os dois não se feriram.
Conforme a PM, o condutor permaneceu na cena do acidente e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco para prestar esclarecimentos, procedimento padrão em casos de acidente com morte. A reportagem de A Gazeta apurou que ele foi ouvido e liberado.
A Polícia Científica  informou que a perícia foi acionada por volta de 17h50 de segunda-feira (24), e corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML),  em Colatina, para ser necropsiado  e liberado para os familiares.
A Polícia Civil confirmou que o motorista do carro, de 20 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, "onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro". A  corporação explicou que "esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante", e que "o caso seguirá em investigação".

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