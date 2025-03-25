Jovem motociclista morre em acidente com carro em Ecoporanga

Um jovem de 23 anos, identificado como Fábio Henrique Santana dos Santos, morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava – uma Honda CG 150 – e um Volkswagen Gol, na tarde de segunda-feira (24). A colisão ocorreu na BR 342, zona rural de Ecoporanga , no Norte do Espírito Santo , e foi registrado por uma câmera de videomonitoramento.

As imagens registradas pelas câmeras mostram o momento em que o carro faz uma conversão na pista e atinge o motociclista, que acaba arremessado contra uma cerca de estacas. Fábio Henrique morreu no local.

À esquerda, local do acidente, e à direita, a vítima, Fábio Henrique Santana dos Santos Crédito: Leitor | A Gazeta / Redes sociais

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) esteve no local e confirmou a morte do jovem, que seguia de Nova Venécia em direção ao distrito de Joassuba, no interior de Ecoporanga. No carro estavam o motorista e a mãe dele. Os dois não se feriram.

Conforme a PM, o condutor permaneceu na cena do acidente e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco para prestar esclarecimentos, procedimento padrão em casos de acidente com morte. A reportagem de A Gazeta apurou que ele foi ouvido e liberado.

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta de 17h50 de segunda-feira (24), e corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para ser necropsiado e liberado para os familiares.