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Futebol

Bruno Silva provoca “secadores” e pede desculpas por expulsão no clássico

Volante foi expulso no segundo tempo e deu um susto na torcida capa-preta, que festeja a vaga na final

Publicado em 24 de Março de 2025 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2025 às 18:02
Bruno Silva fala sobre classificação do Rio Branco no Campeonato Capixaba
Bruno Silva fala sobre classificação do Rio Branco no Campeonato Capixaba Crédito: Tiago Taam
Texto feito por Tiago Taam, do ge.globo
O Rio Branco está na final do Campeonato Capixaba 2025 . Após vencer a maior rival Desportiva Ferroviária, por 1 a 0 (confira), o Capa-Preta aguentou a pressão de jogar com dez jogadores até o fim. O meia Bruno Silva foi expulso no segundo tempo, mas quer esquecer o susto levantando o título. O clássico Preto-Grená, válido pela partida de volta das semifinais do Campeonato Capixaba, foi repleto de emoções até o minuto final. Apesar da classificação do Rio Branco, o time capa-preta precisou correr ainda mais para garantir o resultado de 1 a 0.
Na segunda etapa, aos 30 minutos, Bruno Silva foi expulso de maneira inusitada pelo árbitro Davi Lacerda. Em primeiro momento, o volante foi recebeu cartão amarelo, por reclamação. Em seguida, reagiu de forma irônica, o que resultou em nova advertência e expulsão. Após o fim do jogo e com a classificação garantida, o camisa oito se desculpou e ainda provocou a torcida grená.
"Eu fui cobrar o árbitro de um amarelo para o lateral da Desportiva, que já tinha cartão, e derrubou o Diego Fernandes, que ia sair de frente para o gol. Nesse momento, ele me deu o amarelo e eu respondi dizendo 'parabéns', foi quando ele me expulsou. Peço desculpas, hoje eu tento me controlar mais, só que é coisa de jogo, que acaba acontecendo. O importante é que os companheiros correram e o resultado foi esse. Agora, é pegar o secador e 'secar' a gente", disse Bruno Silva, apontando para a torcida da Tiva.
Rio Branco vence a Desportiva no Engenheiro Araripe e avança à final do Capixabão 2025
Bruno Silva pelo Rio Branco Crédito: Carlos Alberto Silva
A provocação de Bruno Silva aos grenás veio após demonstrar respeito ao clássico e também aos torcedores da Desportiva Ferroviária. Para o volante, que se acostumou a disputar inúmeras partidas de rivalidade em todo o Brasil, o Preto-Grená foi uma surpresa positiva. Os 6.930 presentes criaram uma atmosfera de jogo grande, o que impressionou o atleta alvinegro. Além disso, o camisa oito relembrou o objetivo de levantar a taça estadual e marcar o nome na história do Rio Branco.
"Parabéns ao clássico, que é digno de um jogo grande. Eu, que joguei vários clássicos, fiquei impressionado com a festa das duas torcidas. Gostaria de dar os parabéns para o Rio Branco e para a Desportiva. Sobre a temporada, o primeiro objetivo era dar calendário para 2026, e já conseguimos. A próxima meta é o título, sabemos que vai ser difícil, mas nos preparamos para ser campeão", concluiu o volante.
Rio Branco vence a Desportiva no Engenheiro Araripe e avança à final do Capixabão 2025
Torcida grená na semifinal do Capixabão 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva
Na decisão do Campeonato Capixaba 2025, o Rio Branco vai enfrentar o Porto Vitória, em final inédita. Os dois jogos das finais do Campeonato Capixaba 2025 acontecem nos próximos sábados, 29 de março e 5 de abril, às 16h30 (de Brasília), ambos no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

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