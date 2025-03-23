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Herói da vitória do Rio Branco, Matheus Costa foi até o limite pelo gol

O atacante sentiu a coxa durante arrancada, mas brigou com a dor, fez o gol da vitória e acabou tendo que ser substituído

Publicado em 23 de Março de 2025 às 09:01

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

23 mar 2025 às 09:01
Matheus Costa, herói capa-preta
Matheus Costa, herói da vitória capa-preta Crédito: Wagner Chaló/ Rio Branco
O Rio Branco bateu a Desportiva Ferroviária na noite deste sábado (22), em jogo válido pela semifinal do Capixabão 2025. Herói da classificação e um dos principais jogadores do Brancão na temporada, Matheus Costa marcou o único gol da partida no Engenheiro Araripe, que carimbou o passaporte capa-preta para a grande final do Estadual.
No lance do gol, uma jogada de velocidade e contra-ataque que nasceu no campo de defesa do Rio Branco, Matheus Costa carregou a bola e acabou sentindo a posterior da coxa esquerda. Porém, a lesão não parou o atacante, que persistiu e estufou as redes da Locomotiva Grená.
"Muito gratificante. Até brinquei com os meus companheiros que na segunda arrancada eu já fui mancando e falei 'eu tenho que ir até meu último limite. Se for para estourar, quero estourar dentro do gol. Mas também pude contar com um pouco a sorte. Tirei do zagueiro e acabou sobrando meu pé, e foi justamente na perna que tinha acabado de machucar a posterior esquerda. E acabou que nem consegui fazer a comemoração, mas fui muito feliz, e mais feliz ainda pela torcida", disse o camisa 11. Este foi o quarto gol de Matheus na temporada, chegando a artilharia do time
Este foi o terceiro clássico entre Rio Branco e Desportiva em mata-matas de Campeonato Capixaba no século XXI e, em todos os duelos, o Brancão se saiu melhor sobre a Locomotiva. Agora, a equipe capa-preta aguarda a decisão deste domingo (23), entre Vitória e Porto Vitória para saber quem será o seu adversário na grande final do Capixabão 2025.

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