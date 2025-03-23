Herói da vitória do Rio Branco, Matheus Costa foi até o limite pelo gol

No lance do gol, uma jogada de velocidade e contra-ataque que nasceu no campo de defesa do Rio Branco, Matheus Costa carregou a bola e acabou sentindo a posterior da coxa esquerda. Porém, a lesão não parou o atacante, que persistiu e estufou as redes da Locomotiva Grená.

"Muito gratificante. Até brinquei com os meus companheiros que na segunda arrancada eu já fui mancando e falei 'eu tenho que ir até meu último limite. Se for para estourar, quero estourar dentro do gol. Mas também pude contar com um pouco a sorte. Tirei do zagueiro e acabou sobrando meu pé, e foi justamente na perna que tinha acabado de machucar a posterior esquerda. E acabou que nem consegui fazer a comemoração, mas fui muito feliz, e mais feliz ainda pela torcida", disse o camisa 11. Este foi o quarto gol de Matheus na temporada, chegando a artilharia do time