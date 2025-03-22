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Rio Branco vence a Desportiva e está na final do Capixabão 2025

Na decisão, o Capa-Preta vai enfrentar o vencedor de Vitória e Porto Vitória.

Publicado em 22 de Março de 2025 às 20:16

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

22 mar 2025 às 20:16
Jogadores do Rio Branco e da Desportiva no Capixabão 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva
O Rio Branco está na final do Capixabão 2025 após eliminar a Desportiva Ferroviária por 1 a 0, no estádio Engenheiro Araripe, neste sábado (22). O Capa-Preta agora aguarda o vencedor do confronto entre Vitória e Porto Vitória, que acontece neste domingo (23), às 16h, no estádio Salvador Costa, em Vitória.
O jogo começou muito equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque. Aos 25 minutos, Alex Galo finalizou bem para a Desportiva, mas a bola passou por cima da baliza. Mesmo com o jogo bastante interrompido por faltas, aos 39 minutos, o Rio Branco teve uma ótima chance nos pés de Emerson Martins, que foi parada por uma grande defesa de Andrey.
A pressão no final do primeiro tempo surtiu efeito para o Capa-Preta. Matheus Costa, em um contra-ataque fatal, finalizou e marcou o gol que deu a vitória parcial ao Rio Branco.
SEGUNDO TEMPO
Os times voltaram elétricos. A Desportiva, precisando do empate, se lançou à frente, mas foi parada pela boa marcação do Rio Branco. Aos 17 minutos, o zagueiro do Capa-Preta, Darlan, foi retirado de ambulância após sofrer um choque de cabeça com Neguette. Aos 27 minutos, após reclamar exageradamente com a arbitragem, Bruno Silva foi expulso, deixando o time com dez jogadores em campo. Mesmo jogando contra dez jogadores, a Desportiva não conseguiu empatar.
* Caio Vasconcelos escreveu sob supervisão do editor Filipe Souza

Confira as fotos do jogo entre Desportiva e Rio Branco

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