Rio Branco vence a Desportiva e está na final do Capixabão 2025

Jogadores do Rio Branco e da Desportiva no Capixabão 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

O Rio Branco está na final do Capixabão 2025 após eliminar a Desportiva Ferroviária por 1 a 0, no estádio Engenheiro Araripe, neste sábado (22). O Capa-Preta agora aguarda o vencedor do confronto entre Vitória e Porto Vitória, que acontece neste domingo (23), às 16h, no estádio Salvador Costa, em Vitória.

O jogo começou muito equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque. Aos 25 minutos, Alex Galo finalizou bem para a Desportiva, mas a bola passou por cima da baliza. Mesmo com o jogo bastante interrompido por faltas, aos 39 minutos, o Rio Branco teve uma ótima chance nos pés de Emerson Martins, que foi parada por uma grande defesa de Andrey.

A pressão no final do primeiro tempo surtiu efeito para o Capa-Preta. Matheus Costa, em um contra-ataque fatal, finalizou e marcou o gol que deu a vitória parcial ao Rio Branco.

SEGUNDO TEMPO

Os times voltaram elétricos. A Desportiva, precisando do empate, se lançou à frente, mas foi parada pela boa marcação do Rio Branco. Aos 17 minutos, o zagueiro do Capa-Preta, Darlan, foi retirado de ambulância após sofrer um choque de cabeça com Neguette. Aos 27 minutos, após reclamar exageradamente com a arbitragem, Bruno Silva foi expulso, deixando o time com dez jogadores em campo. Mesmo jogando contra dez jogadores, a Desportiva não conseguiu empatar.

* Caio Vasconcelos escreveu sob supervisão do editor Filipe Souza