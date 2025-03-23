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Porto Vitória bate o Vitória e vai pegar o Rio Branco na final do Capixabão

Com atuação segura no Salvador Costa, o Verdão garantiu vaga na decisão do Estadual pela primeira vez em sua história

Publicado em 23 de Março de 2025 às 18:27

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

23 mar 2025 às 18:27
O Porto Vitória está na grande final do Capixabão
O Porto Vitória está na grande final do Capixabão Crédito: Thiago Felix/Divulgação
O Porto Vitória está classificado para final do Capixabão 2025 após vencer o Vitória por 2 a 0, no estádio Salvador Costa, em partida realizada neste domingo (23). Os gols foram marcados por Thainer e Elton Martins.
A final será disputada contra o Rio Branco nos dias 29 de março e 5 de abril, no Kleber Andrade.

1º Tempo

O Vitória entrou em campo com a vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0 e foi em busca de aumentar o saldo. Logo aos 5 minutos, o artilheiro Tony saiu cara a cara com o goleiro Aydhan, que fez bela defesa.
O Porto Vitória, buscando resultado, foi para cima. Aos 20 minutos, Thainler abriu o placar após boa jogada de Thallyson. Paulo Henrique defendeu o primeiro arremate, mas a bola rebateu em Gualberto e sobrou para o lateral abrir o marcador: 1 a 0 Porto Vitória.
O jogo seguiu pegado com as duas equipes atacando. Mas o clube alvianil não conseguia impor seu ritmo no Salvador Costa, e aos 46 minutos, já nos acréscimos, Elton Martins aproveitou cruzamento de Willyam Sotto e ampliou para o Porto. 

2º Tempo

O Porto fez duas alterações logo no começo da segunda etapa. Claramente para assumir uma postura de buscar os contra-ataques. Aos 7 minutos, Xavier saiu livre, marcou, mas o Var anulou o que seria o terceiro gol da equipe.
Aos 15, o Vitória fez três alterações, e o experiente Edinho entrou com a torcida gritando seu nome. Porém, o time seguiu sem a efetividade das últimas partidas, mesmo precisando de um gol para levar o jogo para os pênaltis. Já chegando perto do fim, o nervosismo esteve presente nas duas equipes, mas sem novas alterações no placar. Porto Vitória classificado para a final.

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