Porto Vitória bate o Vitória e vai pegar o Rio Branco na final do Capixabão

O Porto Vitória está na grande final do Capixabão Crédito: Thiago Felix/Divulgação

O Porto Vitória está classificado para final do Capixabão 2025 após vencer o Vitória por 2 a 0, no estádio Salvador Costa, em partida realizada neste domingo (23). Os gols foram marcados por Thainer e Elton Martins.

A final será disputada contra o Rio Branco nos dias 29 de março e 5 de abril, no Kleber Andrade.

1º Tempo

O Vitória entrou em campo com a vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0 e foi em busca de aumentar o saldo. Logo aos 5 minutos, o artilheiro Tony saiu cara a cara com o goleiro Aydhan, que fez bela defesa.

O Porto Vitória, buscando resultado, foi para cima. Aos 20 minutos, Thainler abriu o placar após boa jogada de Thallyson. Paulo Henrique defendeu o primeiro arremate, mas a bola rebateu em Gualberto e sobrou para o lateral abrir o marcador: 1 a 0 Porto Vitória.

O jogo seguiu pegado com as duas equipes atacando. Mas o clube alvianil não conseguia impor seu ritmo no Salvador Costa, e aos 46 minutos, já nos acréscimos, Elton Martins aproveitou cruzamento de Willyam Sotto e ampliou para o Porto.

2º Tempo

O Porto fez duas alterações logo no começo da segunda etapa. Claramente para assumir uma postura de buscar os contra-ataques. Aos 7 minutos, Xavier saiu livre, marcou, mas o Var anulou o que seria o terceiro gol da equipe.