João Guilherme lamenta eliminação da Desportiva no Capixabão

Confira as fotos do confronto entre Desportiva e Rio Branco no Araripe Crédito: Carlos Alberto Silva

O Rio Branco está na final do Capixabão 2025. Após eliminar a Desportiva Ferroviária por 1 a 0, no estádio Engenheiro Araripe, neste sábado (22), o Capa-Preta agora aguarda o vencedor do confronto entre Vitória e Porto Vitória, que acontece neste domingo (23), às 16h, no estádio Salvador Costa, em Vitória.

Um dos artilheiros do Estadual, o atacante João Guilherme, da Desportiva, falou sobre a decepção de ser eliminado após terem feito a melhor campanha na primeira fase da competição.

"Clássico é detalhe. Erramos uma bola, os caras foram felizes, fizeram o gol e clássico é isso. Fecharam a casinha, tivemos que jogar por uma bola, e bola longa não é o nosso jogo. É difícil, futebol é isso" João Guilherme - Atacante da Desportiva

Antes da eliminação para o Rio Branco, a Desportiva estava invicta na competição. A Locomotiva Grená tinha a melhor defesa, o melhor ataque, mas agora resta pensar apenas na Copa Espirito Santo, que começa no mês de abril.