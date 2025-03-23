Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fora dos Trilhos

João Guilherme lamenta eliminação da Desportiva no Capixabão

Um dos artilheiros do Estadual, o atacante afirmou que "clássico é detalhe" e que a forma que a equipe se viu obrigada a jogar não favorecia o estilo grená

Publicado em 23 de Março de 2025 às 10:01

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

23 mar 2025 às 10:01
Confira as fotos do confronto entre Desportiva e Rio Branco no Araripe
Confira as fotos do confronto entre Desportiva e Rio Branco no Araripe Crédito: Carlos Alberto Silva
O Rio Branco está na final do Capixabão 2025. Após eliminar a Desportiva Ferroviária por 1 a 0, no estádio Engenheiro Araripe, neste sábado (22), o Capa-Preta agora aguarda o vencedor do confronto entre Vitória e Porto Vitória, que acontece neste domingo (23), às 16h, no estádio Salvador Costa, em Vitória.
Um dos artilheiros do Estadual, o atacante João Guilherme, da Desportiva, falou sobre a decepção de ser eliminado após terem feito a melhor campanha na primeira fase da competição.
"Clássico é detalhe. Erramos uma bola, os caras foram felizes, fizeram o gol e clássico é isso. Fecharam a casinha, tivemos que jogar por uma bola, e bola longa não é o nosso jogo. É difícil, futebol é isso"
João Guilherme - Atacante da Desportiva
Antes da eliminação para o Rio Branco, a Desportiva estava invicta na competição. A Locomotiva Grená tinha a melhor defesa, o melhor ataque, mas agora resta pensar apenas na Copa Espirito Santo, que começa no mês de abril. 

Confira as fotos do jogo entre Desportiva e Rio Branco

Veja Também

Capixaba concorre ao prêmio 'Golaço da Várzea' do Esporte Espetacular

Fifa 'veta' clube mexicano, e decisão altera chave do Flamengo

Dorival chama quatro novos convocados à seleção após desfalques

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba Rio Branco (AC)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados