Quase 30 imóveis com IPTU atrasado vão a leilão nesta quinta (27) em Vitória

Imóvel comercial na Avenida Marechal Campos, em Vitória, está avaliado em R$ 3,5 milhões Crédito: Reprodução/HD Leilões

A 1ª Vara da Fazenda Pública de Execuções Fiscais Municipais de Vitória realiza, nesta quinta-feira (27), um leilão de quase 30 terrenos, casas, salas comerciais e apartamentos localizados na Capital. Os bens serão leiloados em razão do não pagamento do IPTU por parte dos proprietários dessas áreas. A legislação prevê que a inadimplência desse tributo pode acarretar a venda judicial do imóvel.

Além dos imóveis, também serão leiloados carros e motos porque os proprietários ofereceram os bens como forma de quitar a dívida.

O leilão será realizado exclusivamente de forma eletrônica, por meio da plataforma HD Leilões . Os imóveis foram avaliados entre R$ 2 mil, referente a um terreno localizado no Morro do Cabral, em Vitória, até R$ 3,5 milhões, valor de avaliação de um imóvel comercial situado na Avenida Marechal Campos.

Os interessados deverão acessar o site da leiloeira para consultar o edital completo, verificar as condições de participação e realizar o cadastro prévio.

Parte de terreno nos fundos da antiga Mesbla vai a leilão por R$ 410 mil Crédito: Reprodução/HD Leilões