Quase 30 imóveis com IPTU atrasado vão a leilão nesta quinta (27) em Vitória

A 1ª Vara da Fazenda Pública de Execuções Fiscais Municipais de Vitória realiza, nesta quinta-feira (27), um leilão de quase 30 terrenos, casas, salas comerciais e apartamentos localizados na Capital. Os bens serão leiloados em razão do não pagamento do IPTU por parte dos proprietários dessas áreas. A legislação prevê que a inadimplência desse tributo pode acarretar a venda judicial do imóvel.
Além dos imóveis, também serão leiloados carros e motos porque os proprietários ofereceram os bens como forma de quitar a dívida.
O leilão será realizado exclusivamente de forma eletrônica, por meio da plataforma HD Leilões. Os imóveis foram avaliados entre R$ 2 mil, referente a um terreno localizado no Morro do Cabral, em Vitória, até R$ 3,5 milhões, valor de avaliação de um imóvel comercial situado na Avenida Marechal Campos.
Os interessados deverão acessar o site da leiloeira para consultar o edital completo, verificar as condições de participação e realizar o cadastro prévio.
Os números totais de bens colocados à venda são atualizados até o dia anterior da ação e podem variar, já que, se o proprietário entrar com um pedido de parcelamento da dívida, o bem é retirado do leilão.