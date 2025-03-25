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Vestiu um véu

Nuvem 'diferentona' sobre a Pedra Azul chama a atenção; veja vídeo

Segundo meteorologistas, fenômeno se chama 'nuvem lenticular' e é típico de regiões montanhosas; imagens foram registradas na manhã desta terça-feira (25)

Publicado em 25 de Março de 2025 às 12:11

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

25 mar 2025 às 12:11
Por si só, a Pedra Azul, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, é um dos pontos mais bonitos de todo o Estado. E na manhã desta terça-feira (25), o monumento natural estava ainda mais impressionante, como se estivesse vestido um véu. Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta registraram o fenômeno (vídeo acima e galeria de fotos abaixo).
Segundo o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Hugo Ramos, trata-se de nuvens lenticulares, fenômeno típico de regiões montanhosas. "Elas se formam quando ventos constantes encontram obstáculos, como montanhas, gerando ondas atmosféricas. Nessas oscilações, o ar sobe, resfria-se e condensa, criando nuvens estratificadas que parecem imóveis, mesmo com ventos fortes", explica. 

Fenômeno registrado na Pedra Azul, em Domingos Martins, nesta terça (25)

Ainda de acordo com Hugo Ramos, o fenômeno, também chamado de "ondas troposféricas de sotavento", ocorre entre 2 e 10 mil metros de altitude, em áreas com ventos intensos e relevo acentuado. "No Brasil, é comum em regiões de cadeias montanhosas. Além de seu visual peculiar, essas nuvens são importantes para a meteorologia e aviação, pois podem indicar turbulência em altas altitudes, ilustrando a interação entre vento e topografia", disse o meteorologista. 
Gráfico mostra como nuvem é formada
Gráfico mostra como nuvem é formada Crédito: Reprodução Anac
Maria Clara Sassaki, especialista em meteorologia e porta-voz da empresa de meteorologia Tempo Ok, explicou a formação do fenômeno, com base em um gráfico disponibilizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
"Essas linhas brancas da imagem são ventos, que estão soprando em direção a essa área de montanha. Quando o vento passa pela montanha, ele sofre uma perturbação e cria uma série de ondas estacionárias (essas ondinhas depois da montanha no esquema). Quando o ar está subindo nessa ondinha, ele leva junto umidade em forma de vapor de água, se a atmosfera estiver fria no topo da onda, a umidade condensa e forma a nuvem. Mas o ar continua o caminho, e desce após atingir o topo da onda. No ponto mais baixo, a temperatura é mais alta e a nuvem evapora", explicou. 

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