Nuvem 'diferentona' sobre a Pedra Azul chama a atenção; veja vídeo

Ainda de acordo com Hugo Ramos, o fenômeno, também chamado de "ondas troposféricas de sotavento", ocorre entre 2 e 10 mil metros de altitude, em áreas com ventos intensos e relevo acentuado. "No Brasil, é comum em regiões de cadeias montanhosas. Além de seu visual peculiar, essas nuvens são importantes para a meteorologia e aviação, pois podem indicar turbulência em altas altitudes, ilustrando a interação entre vento e topografia", disse o meteorologista.

"Essas linhas brancas da imagem são ventos, que estão soprando em direção a essa área de montanha. Quando o vento passa pela montanha, ele sofre uma perturbação e cria uma série de ondas estacionárias (essas ondinhas depois da montanha no esquema). Quando o ar está subindo nessa ondinha, ele leva junto umidade em forma de vapor de água, se a atmosfera estiver fria no topo da onda, a umidade condensa e forma a nuvem. Mas o ar continua o caminho, e desce após atingir o topo da onda. No ponto mais baixo, a temperatura é mais alta e a nuvem evapora", explicou.