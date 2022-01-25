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Segurança

Aplicativos de relacionamento: saiba como evitar cair em ciladas ou golpes

É necessário tomar alguns cuidados, tanto para evitar perder dinheiro como, em alguns casos, a própria vida. Veja como tentar se prevenir

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 14:07

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

25 jan 2022 às 14:07
A praticidade de conhecer pessoas pela internet tornou os aplicativos de relacionamento extremamente populares. Para evitar ser vítima de um golpe nessas plataformas é preciso tomar alguns cuidados, tanto para evitar perder dinheiro como, em alguns casos, a própria vida. A Gazeta ouviu especialistas que deram dicas de como fazer para tentar minimizar as chances de cair em uma cilada.
O especialista em Segurança da Informação, perito e comentarista da CBN Vitória, Gilberto Sudré explica que algumas práticas conhecidas dos golpistas são propor casamento e começar a pedir dinheiro, extorsão sexual após envio de fotos íntimas, entre outros cenários.
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É indicado que não sejam reveladas muitas informações no começo das interações virtuais, como local onde mora, onde trabalha, quem são seus parentes, ou o que faz. Quanto mais informação a pessoa do outro lado da tela recebe, mais fácil é montar uma narrativa para um golpe convincente.

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"Há algumas situações em que a vítima se sente mais confiante porque foi ela quem marcou o encontro, mas às vezes o perfil da outra pessoa pode ser só uma isca. Busque tentar conhecer aquela pessoa, muitos já têm uma história pronta, mas faça perguntas e use as redes sociais a seu favor."
"Faça uma pesquisa sobre aquela pessoa. Se ela ou ele está conversando com você num app de relacionamento, é esperado que tenha um perfil em outras redes, que as utilize regularmente, faça postagens, interaja com pessoas. É bom ficar atento, e, se a pessoa não tiver outras redes, desconfie "
Gilberto Sudré - Especialista em Segurança da Informação, perito e comentarista da CBN Vitória
O advogado Sandro Câmara orienta a guardar prints das conversas, e, em caso de suspeitas, denunciar o perfil na própria rede, primeiramente, para que o caso seja analisado. 
Ele chama ainda atenção para uma das regras de ouro para utilização de sites ou aplicativos de relacionamento: o ideal é que os primeiros encontros ocorram sempre em locais públicos.

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"Compartilhe sempre com outras pessoas o que pretende fazer, dê informações sobre onde será o encontro, quem é a pessoa. Se possível, compartilhe sua localização. O próprio WhatsApp tem essa função. No caso de aplicativos de transporte, nunca aceite balas, água. E, num encontro, tenha cuidado com bebidas", orienta Câmara.
Ele reforça que, embora riscos sempre existam,  esses cuidados básicos podem ajudar a tentar minimizar problemas. "E, se a pessoa for efetivamente vítima de um golpe, procure a delegacia mais próxima, para que a polícia possa investigar e tomar as demais providências."

COMO EVITAR CILADAS AO USAR APPS DE RELACIONAMENTO

  • Evite passar muitas informações pessoais no começo das interações virtuais. Não dê informações como endereço, onde trabalha ou quem são seus familiares;
  • Não envie fotos íntimas, de modo a não correr o risco de ser vítima de extorsão sexual;
  • Faça perguntas sobre a outra pessoa, tente buscar informações que permitam conhecê-la;
  • Use as redes sociais a seu favor e pesquise sobre a outra pessoa. Se não houver perfis em outras redes, desconfie;
  • Ao marcar os primeiros encontros, dê preferência a locais públicos e movimentados;
  • Avise a um amigo ou familiar sobre onde vai e com quem vai;
  • Se possível, compartilhe sua localização com uma pessoa de confiança.
  • Em caso de suspeitas, denuncie o perfil na própria rede, primeiramente, para que o caso seja analisado
  • Guarde prints das conversas

CRIMES RECENTES

Na madrugada de domingo (23), o economista Raul Bussolotti, de 41 anos foi morto com golpes de tesoura no pescoço, dentro da própria casa, no bairro Santa Paula II, em Vila Velha.

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À Polícia Militar, os suspeitos do crime disseram que estavam há dois dias no local e que foram contratados por um site para ter relações sexuais com o economista. "Eles também afirmaram que estavam usando drogas e que o morador foi atingido com golpes de tesoura após uma discussão", diz a nota da PM.
Esse é mais um entre vários episódios recentes no país de pessoas que foram assassinadas após marcar um encontro pela internet.
No dia 16, um homem foi baleado e morreu em uma tentativa de assalto em São Paulo depois de combinar de conhecer alguém que encontrou em um aplicativo de relacionamento. Em quase dois meses, a polícia daquele Estado já registrou pelo menos três casos parecidos.

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