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Golpe

Jovem perde R$ 7.050 em golpe de falso tarô anunciado na internet

A jovem, segundo a polícia, só descobriu que havia caído em um golpe quando precisou pedir dinheiro para o irmão para fazer "novas consultas" e acabou alertada por ele

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 11:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 out 2021 às 11:10
Cartas de tarô
Jovem de 22 anos perdeu R$ 7.050 após realizar vários pagamentos para um falso serviço de tarô, que contratou via internet  Crédito: Pixabay
Uma secretária de 22 anos perdeu R$ 7.050 após fazer depósitos para um falso serviço de tarô, que contratou pela internet. O golpe ocorreu na semana passada, entre os dias 20 e 22 de outubro, em Santos (72 km de SP), na Baixada Santista.
Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a jovem, moradora do bairro Embaré, contratou o serviço de tarô em um anúncio na internet, após fazer buscas. "De imediato, foi pedida uma quantia de R$ 50 pela consulta, que foi depositada pela vítima", afirmou a pasta, em nota.
A polícia não disse como foram os contatos, mas afirmou que a vítima foi coagida a fazer novas transferências, sob a alegação de que o dinheiro "seria por causa de maldições que teriam que ser tiradas para proteger a secretária e sua família".
A jovem, segundo a polícia, só descobriu que havia caído em um golpe quando precisou pedir dinheiro para o irmão para fazer "novas consultas" e acabou alertada por ele.
Inconformada, a secretária foi até o 7º Distrito Policial de Santos, no último sábado (23), e registrou boletim de ocorrência. Ela foi alertada de que terá de fazer uma representação criminal. A polícia não disse se tem pistas de quem aplicou o falso golpe do tarô.

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