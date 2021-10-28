Jovem perde R$ 7.050 em golpe de falso tarô anunciado na internet

Uma secretária de 22 anos perdeu R$ 7.050 após fazer depósitos para um falso serviço de tarô, que contratou pela internet. O golpe ocorreu na semana passada, entre os dias 20 e 22 de outubro, em Santos (72 km de SP), na Baixada Santista.
Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a jovem, moradora do bairro Embaré, contratou o serviço de tarô em um anúncio na internet, após fazer buscas. "De imediato, foi pedida uma quantia de R$ 50 pela consulta, que foi depositada pela vítima", afirmou a pasta, em nota.
A polícia não disse como foram os contatos, mas afirmou que a vítima foi coagida a fazer novas transferências, sob a alegação de que o dinheiro "seria por causa de maldições que teriam que ser tiradas para proteger a secretária e sua família".
A jovem, segundo a polícia, só descobriu que havia caído em um golpe quando precisou pedir dinheiro para o irmão para fazer "novas consultas" e acabou alertada por ele.
Inconformada, a secretária foi até o 7º Distrito Policial de Santos, no último sábado (23), e registrou boletim de ocorrência. Ela foi alertada de que terá de fazer uma representação criminal. A polícia não disse se tem pistas de quem aplicou o falso golpe do tarô.