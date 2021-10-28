Homem é baleado com dois tiros em tentativa de assalto em Vila Velha

Um homem foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (28). De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava voltando da casa da namorada, que mora em Cariacica, quando foi surpreendido por dois homens armados que anunciaram o assalto e dispararam contra ele.
De acordo com o registro da ocorrência, o homem teria sido baleado no braço direito e no maxilar. Ele deu entrada no Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. Os militares foram até o local e a vítima explicou que havia sido baleada em Cobi de Cima durante a tentativa de assalto.
POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil informa que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.