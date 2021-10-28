Homem é baleado com dois tiros em tentativa de assalto em Vila Velha

O homem deu entrada no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

Um homem foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha , na madrugada desta quinta-feira (28). De acordo com a Polícia Militar , a vítima estava voltando da casa da namorada, que mora em Cariacica , quando foi surpreendido por dois homens armados que anunciaram o assalto e dispararam contra ele.

De acordo com o registro da ocorrência, o homem teria sido baleado no braço direito e no maxilar. Ele deu entrada no Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. Os militares foram até o local e a vítima explicou que havia sido baleada em Cobi de Cima durante a tentativa de assalto.

POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informa que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.